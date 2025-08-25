Псковcкая обл.
Политика

Каждый второй пскович против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов — опрос

28.08.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

Каждый второй экономически активный пскович (50%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

«Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные», — комментируют опрошенные. Против предложения высказался каждый пятый респондент (19%), 31% затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов значительно выше (57% против 43% среди женщин).

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 37%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 68% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц инициативу поддержали 43%, среди граждан с зарплатой от 100 тысяч — 57%.

ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 63 человека
