Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу, сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

Сейчас Великолукский район проходит процедуру преобразования в Великолукский муниципальный округ.

«Это важное событие, которое затронет и наш представительный орган. Собрание депутатов Великолукского района станет Собранием депутатов Великолукского муниципального округа первого созыва. Выразил искреннюю благодарность всем депутатам седьмого созыва за плодотворную работу, за вклад в развитие нашего района и за заботу о благополучии его жителей», - написал Алексей Кузьмин.

Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.