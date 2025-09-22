Политика

«Дневной дозор»: Как поднять явку на выборах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как поднять явку? Платить деньги за участие в выборах? Штрафовать за неучастие? Лишать избирательного права? Снизить избирательный возраст?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Власти Великобритании объявили о том, что возраст для участия в выборах в стране будет снижен до 16 лет. Согласно парламентскому отчету, явка на всеобщих выборах 2024 года в Британии составила почти 58% — это минимальный показатель с 2001-го года. Правительство заявило, что такие изменения «повысят демократическую активность в меняющемся мире и помогут восстановить доверие к демократии в Великобритании». Снижение возраста для участия в выборах произойдёт к следующим национальным выборам, которые запланированы на 2029 год.

Стоит напомнить, что в нашем регионе выборы прошли 12-14 сентября, явка была существенно ниже, чем в Великобритании, и составила чуть более 36,6%. Хуже того, в ряде муниципальных образований, в том числе в Пскове, где проходили довыборы депутата гордумы по третьему округу, явка оказалась значительно ниже, чем в среднем по области. Из 155 тысяч граждан, которые могли прийти на участки, в голосовании приняло участие менее 57 тысяч избирателей. В чем же причина такого явления? Как поднять явку? Платить деньги за участие в выборах? Штрафовать за неучастие? Лишать избирательного права? Снизить избирательный возраст? Давайте искать ответы вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов считает, что снижение возраста избирателей до 16 лет не является гарантией высокой явки, примером тому служит та же Ирландия. Да, участвовать в голосовании на выборах в Ирландии можно с 16 лет, однако явка у них все равно низкая, добавил Игорь Сопов. По его мнению, заинтересованность молодежи в голосовании на выборах зависит напрямую от партий, того, умеют они найти подход к публике 18+ или нет.

«Российской Федерации не надо брать ни с кого примеры в организации работы избирательной системы, потому что избирательная система Российской Федерации — это пример для подражания всем остальным государствам. У нас с явкой на выборах, по крайней мере федеральных, всё нормально. Как минимум больше 60% приходят, голосуют. Мы не видим никаких проблем. На муниципальной кампании, которая только что прошла, была явка 36,6%. Мы, в принципе, считаем, что это тоже неплохо. Легитимность власти подтверждается в этом плане. Что касается понижения возраста, я сторонник того, что возраст в данном случае понижать не надо. Почему? Я уже об этом говорил неоднократно. Проводя исследование и работая с молодёжью, мы задавали этот вопрос тем, кому 16 лет. Сами молодые люди говорят, что в 16 лет голосовать нам не надо, потому что мы ещё неосознанно делаем свой выбор. Поэтому в данном случае я считаю, что это ни к чему не приведёт. Плюс к этому явка молодёжи на выборы. Мы сейчас анализируем всегда внимательно после каждой выборной кампании. У нас впервые голосующие есть, которых мы всегда держим на карандаше, в хорошем смысле слова, потому что мы даём им подарки. И мы видим, что молодые избиратели, которые впервые должны прийти к избирательным участкам в 18 лет, приходят крайне скудно. У нас была большая надежда на дистанционное электронное голосование, что они будут голосовать через ДЭГ, потому что это, условно, модно, современно, молодёжно, но и ДЭГ не говорит о том, что они принимают участие в голосовании. Молодёжь должна прийти проголосовать за кого-то, за политические партии, которые предлагают им интересную повестку, за кандидатов, которые предлагают им интересную повестку. Если кандидаты и партии этого не предлагают, если эта повестка не интересует молодёжь, то никакие понижения возрастов к избирательным участкам больше избирателей не приведут. Поэтому в данном случае это вопрос к политическим партиям. Что вы предлагаете современной молодёжи? Что у вас написано в ваших программах? Что вы делаете для молодёжи?».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов считает, что в первую очередь сами избиратели должны ответственно подходить к процессу голосования на выборах за того или иного кандидата. По мнению спикера областного парламента, не кандидаты и партии должны устраивать шоу, чтобы завлечь граждан на участок, инициатива должна прежде всего исходить от самих избирателей.

«Традиционно на муниципальных выборах явка никогда не была высокой. Можно посмотреть хотя бы десятилетнюю историю. С организационной точки зрения, всё сделано для удобства избирателя. Если они не пошли на выборы, не проголосовали, это значит, что косвенно они все равно в этих выборах участвовали. Только результат их участия абсолютно непредсказуемый для всех. Для них самих, потому что они свой голос не отдали, и для политических партий, и для кандидатов в том числе. Так что здесь, мне кажется, присутствует не какой-то протест против того, что выборы предсказуемы, а просто нежелание принимать участие в политической жизни. Это характерно, кстати, не только для России, для нашей страны, это характерно вообще для всех избирательных кампаний, которые проходят в мире. К сожалению, это так. Напомню, были же попытки в некоторых странах на законодательном уровне закрепить обязанность избирателя голосовать. Вот уже до этого дошло. В итоге не было мотивации у избирателя идти на избирательные участки и вообще отдавать свой голос. Вот избирательная кампания и вообще выборы — это как бы не шоу, не концерт. Это серьёзное и ответственное мероприятие, которое предполагает ответственность всех участников этого процесса, органов власти, это ответственность избирательной комиссии, которая непосредственно занимается организацией проведения выборов. Это ответственность кандидатов, которые принимают участие в выборах. Это ответственность политических партий, которые его выдвигают. И превращать это в шоу, как это было, может быть, даже в совсем недалёкие времена, это абсолютно неправильно».

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков считает, что штрафовать за неявку на выборы или вовсе лишать избирательного права — отнюдь не самый лучший способ повышения явки на выборах, как минимум потому, что это антиконституционно. Также Антон Минаков напомнил, что еще покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступал с идеей снижения возраста избирателей до 16 лет, поэтому Великобритания ничего нового не придумала.

«Я считаю, что штрафы за неявку на выборы или тем более лишение избирательного права — это, во-первых, антиконституционно, во-вторых, что за ужасная идея? А как повысить явку — есть достаточно большое количество других способов. Их в свое время сформулировал Владимир Вольфович Жириновский. Во-первых, Жириновский предлагал снизить возраст избирателей до 16 лет, что поможет молодежь больше вовлекать в выборы. И второе, выборы необходимо проводить в один день, а не в три, и проводить их обязательно в марте, когда люди еще не находятся в отпусках, как в сентябре, например, и не заканчивают дачные сезоны. И в этот день, когда придут на выборы, они получают специальный квиточек после голосования. И этот квиточек дает им право на один выходной день на работе. Я считаю, что в данном случае британцы поддержали идею Владимира Вольфовича Жириновского. Пусть дальше его слушают, смотрят, читают, может быть, в голове еще что-то появится».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак не поддерживает идею наказывать рублем за неявку на выборы. Он считает, что в последнее время, к сожалению, стало модно штрафовать за всё подряд. Олег Брячак поделился мнением о самом действенном, на его взгляд, рецепте того, как можно поднять явку на выборах без штрафов, поощрений и снижения возраста избирателя.

«Это чересчур, и штрафов, особенно в такое сложное время, в которое на сегодняшний день мы живём, должно быть как можно меньше. То, что касается повышения явки, я вижу здесь только один рецепт. Это уверенность людей в том, что от того, что они проголосуют, что-то изменится. На сегодняшний день у людей такой уверенности нет. Они не верят в то, что выборы проводятся честно. Они не верят в то, что тот кандидат, за которого они проголосуют, действительно принесёт им пользу. А также не верят в то, что он победит. Многие говорят: «Там уже всё решили, значит, всё уже понятно, кто выиграет, поэтому смысла ходить на избирательные участки нет». Поэтому рецепт здесь только один. Никаких штрафов, я ещё раз повторяю, это просто абсурд. Никакого понижения возрастного порога не должно быть. Возрастной порог по голосованию до 10 лет или до 15 спускать неверно, потому что ещё опыта у 10-летнего или 15-летнего избирателя, или, как в Англии, 16-летнего, недостаточно, чтобы понимать всю картину и выбрать правильную партию, правильного человека. Здесь один рецепт. Это повышение уровня доверия к избирательной системе, чтобы не было даже намёка на то, что где-то фальсификации проводятся. А также надо на законодательном уровне или нотариально закрепить, чтобы обещания были заверены, которые перед выборами даются. Если кандидат что-то говорит, а потом это не выполняет, став депутатом, то этот депутат должен лишаться депутатского мандата. Это должно быть повсеместно, публично и не обращая внимания на партийную принадлежность. Вот когда люди это увидят, поверьте мне, интерес к выборам вырастет в разы».

По мнению руководителя фракции партии «Новые люди» в областном Собрании Андрея Маковского, инициатива властей Великобритании о снижении возраста избирателей до 16 лет - не панацея. А низкая явка на выборах, по его словам, это абсолютно нормально, ведь выборы для граждан - не самое интересное мероприятие. Он перечислил пункты, которые могли бы увеличить число голосов на выборах. В первую очередь, политическим партиям стоит проявлять больше активности.

«Инициатива в Великобритании довольно-таки специфичная, и это, конечно же, не панацея. Я считаю, нужно бороться за явку, повышать её, но это нужно делать разумно, без штрафов, без запрета дальнейшего участия в выборах, если один раз не пришёл. Я думаю, что нужно проводить интересные акции, заниматься воспитанием политической культуры – это длительный, сложный процесс. И явка на муниципальных выборах низкая, это нормально, потому что выборы для населения не самые интересные. Поэтому я думаю, что явка в 2026 году будет намного больше, и стоит повышать за счёт интересных, ярких событий, за счёт активности политических партий и нормальных политических механизмов».

Первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко ни один из вариантов воздействия на избирателей с целью повышения явки на выборах не пришелся по душе. Он назвал свой, по его мнению, оптимальный вариант того, как увеличить заинтересованность избирателей в выборах.

«У нас совершеннолетие в 18 лет определено. Я думаю, стоит этой даты придерживаться, потому что в 16 лет, как говорится, только-только вступают в жизнь по окончании школы, школьники ещё практически. Вот поэтому не поддерживаю эту идею. Понимаете, они поддаются сейчас социальным сетям, молодёжь зависает там в основном, и через социальные сети они могут быть дезориентированы. Надо, конечно, чтобы более зрелое мышление было, тогда можно участвовать в выборах. КПРФ давно предлагает изменить время проведения выборов. Сейчас, когда люди уезжают в огороды, в лес, собирают в школу детей, начинается учебный процесс - не очень подходящее время. Мы же проводим выборы президента в марте, почему бы все основные выборы не сделать в марте? Зимой можно спокойненько проводить предвыборную работу, агитацию, выезжать. А летом кто в отпуске, кто ещё куда. Летом надо нормально отдыхать, чтобы зарядиться на весь год предстоящей работы. Поэтому я думаю, смена времени проведения выборов повысит явку. Конечно, всё зависит от кандидатов, от их программ, которые они должны донести до избирателей, чтобы действительно заинтересовать их, чтобы за него проголосовали. Партии то же самое».

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, что снижение возраста избирателей до 16 лет — это палка о двух концах, поэтому, по его мнению, делать этого не стоит. Не поддерживает он и идею о том, чтобы платить за участие в голосовании на выборах. На его взгляд, это все равно, что покупать голоса за деньги. Штрафовать за неучастие в выборах или же вовсе лишать избирательного права Михаил Иванов не считает разумной идеей, ведь такими темпами можно вернуться к временам инквизиции.

«Палка о двух концах, если так посмотреть. Если мы снижаем возраст, естественно, мы увеличиваем количество избирателей, которые должны прийти на выборы. Но я ничего плохого сказать не хочу, молодёжь не сильно занимается политикой. Для многих осознание и внимание к этому вопросу приходит лишь с возрастом, с определённой жизненной ситуацией появляется интерес посмотреть, как влияет политика и как проходят выборы, избрание должностных лиц путём голосования и всё остальное. Я не знаю, здесь довольно непонятно, чем это всё обернётся. Платить деньги, я думаю, это уже излишне. Практически мы будем покупать голоса. Тогда что, ввести, как раньше была, графу «против всех» и платить деньги, что ли? Ведь неизвестно, как дальше будет развиваться избирательная система. Ведь в некоторых странах есть эта графа. В своё время в некоторых странах штрафовали. Но это ни к чему хорошему не приводит. Поймите, люди подчас бывает и болеют, и причины неявки самые различные, и обстоятельства не позволили человеку прийти. И что у нас после выборов всеобщее предварительное следствие начнётся по стране, вылавливать, допрашивать, опрашивать, всё остальное? Это будет похоже на инквизицию».

В сегодняшней программе эксперты поделились с нами разными мнениями о вариантах увеличения явки избирателей на участки, например, изменить время проведения выборов с сентября на март, чтобы закрытие дачного сезона или отпуска не могли повлиять на показатель явки. Прозвучало сегодня и предложение о том, как повысить доверие к выборам в целом. Например, законодательно обязывать кандидатов к исполнению своих обещаний избирателям. Так или иначе, с тем, что нужно загонять электорат на избирательные участки из-под палки, под страхом штрафов или лишения избирательного права или же, наоборот, покупать за деньги голоса избирателей, не согласился ни один из наших собеседников. Прозвучали сегодня и слова о том, что избиратели сами должны ответственно относиться к голосованию на выборах и принимать в них участие. Может быть, тогда у нас и явка увеличится без «кнута и пряника».

Александра Братчикова