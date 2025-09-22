Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
Воскресные бранчи в «Покровском»
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
О новый местах для туристов
Вакансии Россети
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Политика 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 26.09.2025 13:300 «Дневной дозор»: Как поднять явку на выборах? 26.09.2025 12:200 День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов  26.09.2025 11:560 Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне 26.09.2025 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина  25.09.2025 17:210 Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:350 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 24.09.2025 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Дневной дозор»: Как поднять явку на выборах?

26.09.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как поднять явку? Платить деньги за участие в выборах? Штрафовать за неучастие? Лишать избирательного права? Снизить избирательный возраст?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Власти Великобритании объявили о том, что возраст для участия в выборах в стране будет снижен до 16 лет. Согласно парламентскому отчету, явка на всеобщих выборах 2024 года в Британии составила почти 58% — это минимальный показатель с 2001-го года. Правительство заявило, что такие изменения «повысят демократическую активность в меняющемся мире и помогут восстановить доверие к демократии в Великобритании». Снижение возраста для участия в выборах произойдёт к следующим национальным выборам, которые запланированы на 2029 год.

Стоит напомнить, что в нашем регионе выборы прошли 12-14 сентября, явка была существенно ниже, чем в Великобритании, и составила чуть более 36,6%. Хуже того, в ряде муниципальных образований, в том числе в Пскове, где проходили довыборы депутата гордумы по третьему округу, явка оказалась значительно ниже, чем в среднем по области. Из 155 тысяч граждан, которые могли прийти на участки, в голосовании приняло участие менее 57 тысяч избирателей. В чем же причина такого явления? Как поднять явку? Платить деньги за участие в выборах? Штрафовать за неучастие? Лишать избирательного права? Снизить избирательный возраст? Давайте искать ответы вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов считает, что снижение возраста избирателей до 16 лет не является гарантией высокой явки, примером тому служит та же Ирландия. Да, участвовать в голосовании на выборах в Ирландии можно с 16 лет, однако явка у них все равно низкая, добавил Игорь Сопов. По его мнению, заинтересованность молодежи в голосовании на выборах зависит напрямую от партий, того, умеют они найти подход к публике 18+ или нет.

«Российской Федерации не надо брать ни с кого примеры в организации работы избирательной системы, потому что избирательная система Российской Федерации — это пример для подражания всем остальным государствам. У нас с явкой на выборах, по крайней мере федеральных, всё нормально. Как минимум больше 60% приходят, голосуют. Мы не видим никаких проблем. На муниципальной кампании, которая только что прошла, была явка 36,6%. Мы, в принципе, считаем, что это тоже неплохо. Легитимность власти подтверждается в этом плане. Что касается понижения возраста, я сторонник того, что возраст в данном случае понижать не надо. Почему? Я уже об этом говорил неоднократно. Проводя исследование и работая с молодёжью, мы задавали этот вопрос тем, кому 16 лет. Сами молодые люди говорят, что в 16 лет голосовать нам не надо, потому что мы ещё неосознанно делаем свой выбор. Поэтому в данном случае я считаю, что это ни к чему не приведёт. Плюс к этому явка молодёжи на выборы. Мы сейчас анализируем всегда внимательно после каждой выборной кампании. У нас впервые голосующие есть, которых мы всегда держим на карандаше, в хорошем смысле слова, потому что мы даём им подарки. И мы видим, что молодые избиратели, которые впервые должны прийти к избирательным участкам в 18 лет, приходят крайне скудно. У нас была большая надежда на дистанционное электронное голосование, что они будут голосовать через ДЭГ, потому что это, условно, модно, современно, молодёжно, но и ДЭГ не говорит о том, что они принимают участие в голосовании. Молодёжь должна прийти проголосовать за кого-то, за политические партии, которые предлагают им интересную повестку, за кандидатов, которые предлагают им интересную повестку. Если кандидаты и партии этого не предлагают, если эта повестка не интересует молодёжь, то никакие понижения возрастов к избирательным участкам больше избирателей не приведут. Поэтому в данном случае это вопрос к политическим партиям. Что вы предлагаете современной молодёжи? Что у вас написано в ваших программах? Что вы делаете для молодёжи?».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов считает, что в первую очередь сами избиратели должны ответственно подходить к процессу голосования на выборах за того или иного кандидата. По мнению спикера областного парламента, не кандидаты и партии должны устраивать шоу, чтобы завлечь граждан на участок, инициатива должна прежде всего исходить от самих избирателей.

«Традиционно на муниципальных выборах явка никогда не была высокой. Можно посмотреть хотя бы десятилетнюю историю. С организационной точки зрения, всё сделано для удобства избирателя. Если они не пошли на выборы, не проголосовали, это значит, что косвенно они все равно в этих выборах участвовали. Только результат их участия абсолютно непредсказуемый для всех. Для них самих, потому что они свой голос не отдали, и для политических партий, и для кандидатов в том числе. Так что здесь, мне кажется, присутствует не какой-то протест против того, что выборы предсказуемы, а просто нежелание принимать участие в политической жизни. Это характерно, кстати, не только для России, для нашей страны, это характерно вообще для всех избирательных кампаний, которые проходят в мире. К сожалению, это так. Напомню, были же попытки в некоторых странах на законодательном уровне закрепить обязанность избирателя голосовать. Вот уже до этого дошло. В итоге не было мотивации у избирателя идти на избирательные участки и вообще отдавать свой голос. Вот избирательная кампания и вообще выборы — это как бы не шоу, не концерт. Это серьёзное и ответственное мероприятие, которое предполагает ответственность всех участников этого процесса, органов власти, это ответственность избирательной комиссии, которая непосредственно занимается организацией проведения выборов. Это ответственность кандидатов, которые принимают участие в выборах. Это ответственность политических партий, которые его выдвигают. И превращать это в шоу, как это было, может быть, даже в совсем недалёкие времена, это абсолютно неправильно».

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков считает, что штрафовать за неявку на выборы или вовсе лишать избирательного права — отнюдь не самый лучший способ повышения явки на выборах, как минимум потому, что это антиконституционно. Также Антон Минаков напомнил, что еще покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступал с идеей снижения возраста избирателей до 16 лет, поэтому Великобритания ничего нового не придумала.

«Я считаю, что штрафы за неявку на выборы или тем более лишение избирательного права — это, во-первых, антиконституционно, во-вторых, что за ужасная идея? А как повысить явку — есть достаточно большое количество других способов. Их в свое время сформулировал Владимир Вольфович Жириновский. Во-первых, Жириновский предлагал снизить возраст избирателей до 16 лет, что поможет молодежь больше вовлекать в выборы. И второе, выборы необходимо проводить в один день, а не в три, и проводить их обязательно в марте, когда люди еще не находятся в отпусках, как в сентябре, например, и не заканчивают дачные сезоны. И в этот день, когда придут на выборы, они получают специальный квиточек после голосования. И этот квиточек дает им право на один выходной день на работе. Я считаю, что в данном случае британцы поддержали идею Владимира Вольфовича Жириновского. Пусть дальше его слушают, смотрят, читают, может быть, в голове еще что-то появится».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак не поддерживает идею наказывать рублем за неявку на выборы. Он считает, что в последнее время, к сожалению, стало модно штрафовать за всё подряд. Олег Брячак поделился мнением о самом действенном, на его взгляд, рецепте того, как можно поднять явку на выборах без штрафов, поощрений и снижения возраста избирателя.

«Это чересчур, и штрафов, особенно в такое сложное время, в которое на сегодняшний день мы живём, должно быть как можно меньше. То, что касается повышения явки, я вижу здесь только один рецепт. Это уверенность людей в том, что от того, что они проголосуют, что-то изменится. На сегодняшний день у людей такой уверенности нет. Они не верят в то, что выборы проводятся честно. Они не верят в то, что тот кандидат, за которого они проголосуют, действительно принесёт им пользу. А также не верят в то, что он победит. Многие говорят: «Там уже всё решили, значит, всё уже понятно, кто выиграет, поэтому смысла ходить на избирательные участки нет». Поэтому рецепт здесь только один. Никаких штрафов, я ещё раз повторяю, это просто абсурд. Никакого понижения возрастного порога не должно быть. Возрастной порог по голосованию до 10 лет или до 15 спускать неверно, потому что ещё опыта у 10-летнего или 15-летнего избирателя, или, как в Англии, 16-летнего, недостаточно, чтобы понимать всю картину и выбрать правильную партию, правильного человека. Здесь один рецепт. Это повышение уровня доверия к избирательной системе, чтобы не было даже намёка на то, что где-то фальсификации проводятся. А также надо на законодательном уровне или нотариально закрепить, чтобы обещания были заверены, которые перед выборами даются. Если кандидат что-то говорит, а потом это не выполняет, став депутатом, то этот депутат должен лишаться депутатского мандата. Это должно быть повсеместно, публично и не обращая внимания на партийную принадлежность. Вот когда люди это увидят, поверьте мне, интерес к выборам вырастет в разы».

По мнению руководителя фракции партии «Новые люди» в областном Собрании Андрея Маковского, инициатива властей Великобритании о снижении возраста избирателей до 16 лет - не панацея. А низкая явка на выборах, по его словам, это абсолютно нормально, ведь выборы для граждан - не самое интересное мероприятие. Он перечислил пункты, которые могли бы увеличить число голосов на выборах. В первую очередь, политическим партиям стоит проявлять больше активности.

«Инициатива в Великобритании довольно-таки специфичная, и это, конечно же, не панацея. Я считаю, нужно бороться за явку, повышать её, но это нужно делать разумно, без штрафов, без запрета дальнейшего участия в выборах, если один раз не пришёл. Я думаю, что нужно проводить интересные акции, заниматься воспитанием политической культуры – это длительный, сложный процесс. И явка на муниципальных выборах низкая, это нормально, потому что выборы для населения не самые интересные. Поэтому я думаю, что явка в 2026 году будет намного больше, и стоит повышать за счёт интересных, ярких событий, за счёт активности политических партий и нормальных политических механизмов».

Первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко ни один из вариантов воздействия на избирателей с целью повышения явки на выборах не пришелся по душе. Он назвал свой, по его мнению, оптимальный вариант того, как увеличить заинтересованность избирателей в выборах.

«У нас совершеннолетие в 18 лет определено. Я думаю, стоит этой даты придерживаться, потому что в 16 лет, как говорится, только-только вступают в жизнь по окончании школы, школьники ещё практически. Вот поэтому не поддерживаю эту идею. Понимаете, они поддаются сейчас социальным сетям, молодёжь зависает там в основном, и через социальные сети они могут быть дезориентированы. Надо, конечно, чтобы более зрелое мышление было, тогда можно участвовать в выборах. КПРФ давно предлагает изменить время проведения выборов. Сейчас, когда люди уезжают в огороды, в лес, собирают в школу детей, начинается учебный процесс - не очень подходящее время. Мы же проводим выборы президента в марте, почему бы все основные выборы не сделать в марте? Зимой можно спокойненько проводить предвыборную работу, агитацию, выезжать. А летом кто в отпуске, кто ещё куда. Летом надо нормально отдыхать, чтобы зарядиться на весь год предстоящей работы. Поэтому я думаю, смена времени проведения выборов повысит явку. Конечно, всё зависит от кандидатов, от их программ, которые они должны донести до избирателей, чтобы действительно заинтересовать их, чтобы за него проголосовали. Партии то же самое».

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, что снижение возраста избирателей до 16 лет — это палка о двух концах, поэтому, по его мнению, делать этого не стоит. Не поддерживает он и идею о том, чтобы платить за участие в голосовании на выборах. На его взгляд, это все равно, что покупать голоса за деньги. Штрафовать за неучастие в выборах или же вовсе лишать избирательного права Михаил Иванов не считает разумной идеей, ведь такими темпами можно вернуться к временам инквизиции.

«Палка о двух концах, если так посмотреть. Если мы снижаем возраст, естественно, мы увеличиваем количество избирателей, которые должны прийти на выборы. Но я ничего плохого сказать не хочу, молодёжь не сильно занимается политикой. Для многих осознание и внимание к этому вопросу приходит лишь с возрастом, с определённой жизненной ситуацией появляется интерес посмотреть, как влияет политика и как проходят выборы, избрание должностных лиц путём голосования и всё остальное. Я не знаю, здесь довольно непонятно, чем это всё обернётся. Платить деньги, я думаю, это уже излишне. Практически мы будем покупать голоса. Тогда что, ввести, как раньше была, графу «против всех» и платить деньги, что ли? Ведь неизвестно, как дальше будет развиваться избирательная система. Ведь в некоторых странах есть эта графа. В своё время в некоторых странах штрафовали. Но это ни к чему хорошему не приводит. Поймите, люди подчас бывает и болеют, и причины неявки самые различные, и обстоятельства не позволили человеку прийти. И что у нас после выборов всеобщее предварительное следствие начнётся по стране, вылавливать, допрашивать, опрашивать, всё остальное? Это будет похоже на инквизицию».

В сегодняшней программе эксперты поделились с нами разными мнениями о вариантах увеличения явки избирателей на участки, например, изменить время проведения выборов с сентября на март, чтобы закрытие дачного сезона или отпуска не могли повлиять на показатель явки. Прозвучало сегодня и предложение о том, как повысить доверие к выборам в целом. Например, законодательно обязывать кандидатов к исполнению своих обещаний избирателям. Так или иначе, с тем, что нужно загонять электорат на избирательные участки из-под палки, под страхом штрафов или лишения избирательного права или же, наоборот, покупать за деньги голоса избирателей, не согласился ни один из наших собеседников. Прозвучали сегодня и слова о том, что избиратели сами должны ответственно относиться к голосованию на выборах и принимать в них участие. Может быть, тогда у нас и явка увеличится без «кнута и пряника».

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 230 человек
26.09.2025, 14:130 «Изборские истории»: Маршрутом легендарного Трувора... 26.09.2025, 14:120 Творческая встреча с писателем Баиром Иринчеевым прошла в Пскове 26.09.2025, 14:110 Умер известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян 26.09.2025, 14:050 До 19 увеличилось количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти
26.09.2025, 13:580 Обновленные объекты теплоснабжения в Пскове осмотрел губернатор перед отопительным сезоном 26.09.2025, 13:550 Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки на Дальнем Завеличье 26.09.2025, 13:480 Специалисты со всей страны собрались в Пскове на форум по образованию детей с ОВЗ 26.09.2025, 13:360 Диплом не гарантирует успех: директор псковского агроколледжа о престиже рабочих профессий
26.09.2025, 13:300 «Дневной дозор»: Как поднять явку на выборах? 26.09.2025, 13:220 О проектах трудоустройства псковских подростков расскажут в пресс-центре ПЛН 26.09.2025, 13:120 Мошенники обманули псковичей под предлогом получения «подарка» 26.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?
26.09.2025, 13:010 Великолучанка победила на соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора РФ» 26.09.2025, 12:550 Ford изъяли у нетрезвого водителя в Пскове 26.09.2025, 12:540 Домашний питомец из Вильнюса не смог попасть в Россию через Псковскую область 26.09.2025, 12:530 Икону XVI века «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой» представили в Пскове
26.09.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 26.09.2025, 12:280 В вольере выдренка Барни в псковском подворье «Птичий дворик» будет бассейн 26.09.2025, 12:200 День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов  26.09.2025, 12:130 Погиб водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области
26.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан 26.09.2025, 12:000 Победи себя сегодняшнего: как воркаут из увлечения единиц стал массовым спортом в Пскове 26.09.2025, 11:560 Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне 26.09.2025, 11:420 «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?
26.09.2025, 11:330 Астероид диаметром два метра пролетел совсем близко от Земли 26.09.2025, 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина  26.09.2025, 11:230 Обитель спящих муз 26.09.2025, 11:201 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать
26.09.2025, 11:150 Выставку к 190-летию пушкинской элегии открыли в «Михайловском» 26.09.2025, 11:130 Сергей Вострецов: Сохранение самозанятости важно, но нельзя допускать подмены трудовых отношений 26.09.2025, 11:090 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня. ВИДЕО 26.09.2025, 11:030 «Лежачий полицейский» появится у дома №14 на улице Байкова в Пскове
26.09.2025, 11:010 Многодетная семья осталась без крова в палкинской деревне Ключи 26.09.2025, 10:570 «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан 26.09.2025, 10:550 Предварительной причиной гибели нескольких человек в Ленобласти стал грязный самогонный аппарат 26.09.2025, 10:510 В себежской деревне Китово пожар унес жизни троих рыбаков
26.09.2025, 10:411 Светофор может появиться на перекрестке улиц Карла Маркса и Свердлова в Пскове 26.09.2025, 10:400 Утренний самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта 26.09.2025, 10:350 Каждый третий пскович считает брак обязательным для рождения детей — опрос 26.09.2025, 10:230 Участок Пушкиногорского шоссе будет перекрыт 27 сентября
26.09.2025, 10:120 Два автомобиля Volkswagen Passat сгорели в Псковской области за сутки 26.09.2025, 10:050 Быстро и без потерь: как современная техника помогает псковским аграриям в сложных погодных условиях 26.09.2025, 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025, 09:480 Локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области. ВИДЕО
26.09.2025, 09:470 В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем 26.09.2025, 09:380 «Дары осени» показали в Псковском филиале Университета ФСИН России 26.09.2025, 09:160 Вылет самолета рейсом Москва — Псков задерживается 26.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм
26.09.2025, 09:000 Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи на поверку счетчиков 26.09.2025, 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 26.09.2025, 08:350 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025, 08:200 Зарплаты в медицине в России выросли на 15% за год
26.09.2025, 08:000 В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов 26.09.2025, 07:300 Молодого псковича с бородой разыскивают в городе 26.09.2025, 07:000 День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября 25.09.2025, 23:190 Столкновение на круговом перекрестке улиц Инженерной и Труда в Пскове попало на видео
25.09.2025, 22:520 Женщина на «Лексусе» лишила боковой двери фургон на Крестовском шоссе. ФОТО 25.09.2025, 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе 25.09.2025, 22:280 В Пскове водитель «Шанса» сбил велосипедиста 25.09.2025, 22:000 Как сон улучшает работу мозга, рассказала биохакер
25.09.2025, 22:000 Аферисты предложили жителям Псковской области свое «содействие» 25.09.2025, 21:520 25-й субботник псковского молодёжного центра собрал более 60 волонтёров 25.09.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 26 сентября 25.09.2025, 21:290 Скульптор Андрей Мартьянов: Псков будет в Китае, а Китай – в Пскове
25.09.2025, 21:200 Млечный Путь запечатлели в Псковской области 25.09.2025, 21:000 Минпросвещения высказалось против добавления компьютерных игр в школьную программу 25.09.2025, 20:400 Великолукский суд отклонил апелляцию водителя на результат алкогольного теста 25.09.2025, 20:370 Международная выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» открылась в Пскове
25.09.2025, 20:200 «Молочные продукты Пушкиногорья» примут участие в ярмарке в Пушкинских Горах 25.09.2025, 20:000 Псковичей приглашают на просветительский курс «Флагманов образования» о культуре 25.09.2025, 19:401 У псковича открыто похитили золотое кольцо и барсетку 25.09.2025, 19:200 Воспитанницы спортшколы «Гармония» с победой вернулись с всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Ульяновске
25.09.2025, 19:000 Завод «Титан-Полимер» представил вакансии на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове 25.09.2025, 18:400 Можно ли не платить за капитальный ремонт, рассказали жителям Псковской области 25.09.2025, 18:200 Завершена укладка верхнего слоя асфальта на дороге Пушкинские Горы – Локня 25.09.2025, 18:050 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru