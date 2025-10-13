Якушев отметил роль женщин в деятельности «Единой России»

Активная жизненная позиция женщин имеет принципиально важное значение для принятия на государственном уровне необходимых сегодня решений. Такое мнение выразил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, выступая на Третьем всероссийском форуме «Женщины, создающие будущее».
Фото: «Единая Россия», ER.RU
Владимир Якушев напомнил, что по итогам ЕДГ-2025 порядка 31% мандатов получили кандидатки от ЕР — в прошлом году показатель был 28%. Кроме того, женщины составляют 69% от общего числа секретарей «первичек» партии.
По его словам, в 2026 году партийцам предстоит большая работа по отчету о действующей народной программе и формированию положений обновленного ключевого документа ЕР. На площадке женских клубов пройдет сбор необходимых инициатив и будет организована работа фокус-групп. Еще одна важная задача — подготовка женщин к политической и общественной деятельности.
На сегодняшний день это партийное движение насчитывает уже более 200 тысяч участниц по всей стране, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Они обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы: здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство, помощь военнослужащим и их семьям.
Он также поддержал предложение о расширении «Женской политшколы», участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый и в государственном управлении.
«Женское движение ЕР» — масштабный проект, выстроивший системную работу по всей стране, который помогает создавать условия для профессиональной реализации и укрепления социальных лифтов для женщин во всех регионах. Об этом сказала зампред Совфеда Инна Святенко. Сенатор добавила, что практический опыт работы парламентских органов, где доля женщин достигает 30%, демонстрирует большую эффективность в решении вопросов социальной защиты, материнства и детства.