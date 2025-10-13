Псковcкая обл.
Политика

Якушев отметил роль женщин в деятельности «Единой России»

16.10.2025 10:18|ПсковКомментариев: 0

Активная жизненная позиция женщин имеет принципиально важное значение для принятия на государственном уровне необходимых сегодня решений. Такое мнение выразил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, выступая на Третьем всероссийском форуме «Женщины, создающие будущее». 

Фото: «Единая Россия», ER.RU

Владимир Якушев напомнил, что по итогам ЕДГ-2025 порядка 31% мандатов получили кандидатки от ЕР — в прошлом году показатель был 28%. Кроме того, женщины составляют 69% от общего числа секретарей «первичек» партии.

«Поскольку работа на земле – самая тяжелая, получается, что самую большую нагрузку сегодня в партии несут женщины. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за это», — обратился Владимир Якушев к активисткам.

По его словам, в 2026 году партийцам предстоит большая работа по отчету о действующей народной программе и формированию положений обновленного ключевого документа ЕР. На площадке женских клубов пройдет сбор необходимых инициатив и будет организована работа фокус-групп. Еще одна важная задача — подготовка женщин к политической и общественной деятельности.

«Необходимо расширять горизонтальные и межрегиональные связи для обмена опытом и лучшими практиками. Самые удачные практики необходимо масштабировать, вплоть до федерального уровня. Как одна из инициатив – подумать о том, чтобы организовать в рамках «Женского движения» конкурс лучших социальных практик», — добавил Владимир Якушев.

На сегодняшний день это партийное движение насчитывает уже более 200 тысяч участниц по всей стране, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Они обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы: здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство, помощь военнослужащим и их семьям.

«На выборах-2026 «Единой России» нужна безоговорочная победа, и, я уверен, мы ее получим. Но, чтобы ее достигнуть, нам нужно подготовить и новую версию народной программы, учесть те предложения, которые поступают от всех, и, конечно, от женщин, от матерей, от жен, от огромного женского актива. Я очень рассчитываю, что все вы, все, кто присутствует в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также поддержал предложение о расширении «Женской политшколы», участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый и в государственном управлении.

«Женское движение ЕР» — масштабный проект, выстроивший системную работу по всей стране, который помогает создавать условия для профессиональной реализации и укрепления социальных лифтов для женщин во всех регионах. Об этом сказала зампред Совфеда Инна Святенко. Сенатор добавила, что практический опыт работы парламентских органов, где доля женщин достигает 30%, демонстрирует большую эффективность в решении вопросов социальной защиты, материнства и детства.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
