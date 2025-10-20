Политика

Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру

Отмена всего российского в странах Западной Европы является лишь реакцией на современные события, связанные с зацикленностью этих стран на поддержке украинской стороны в российско-украинском конфликте. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я бы не сказал, что отменяют русскую культуру. Это мы знаем из российского телевидения, которая об этом и говорит. А между тем, Чайковский (Петр Ильич Чайковский, российский композитор — прим. ред.) и его «Щелкунчик» продолжают оставаться самыми популярными произведениями. Второй вальс Шостаковича (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, советский композитор, народный артист СССР — прим. ред) — самое исполняемое произведение в симфонической музыке, Так что говорить о тотальной отмене русской культуры я бы не стал. Где-то, конечно, есть такая реакция, которая есть реакция на современные события. Она, к сожалению, затрагивает и культурные аспекты, и культурно-исторические аспекты. А почему так? Потому что все эти события, я их все отношу к отголоскам распада Советского Союза, они происходят на территории Центральной Европы, не на востоке, а именно в центре Европы. Поэтому такая реакция. Именно Европа включена во все эти события, и вся политика европейских стран и Соединенных Штатов Америки в настоящий момент связаны и зациклены на поддержке Украины», - сказал Валерий Гарбузов.

Он выразил надежду, что конфликтные времена рано или поздно пройдут, и странам придется выстраивать отношения заново. Член-корреспондент считает, что эта задача будет возложена на новое поколение политиков.

«Здесь несколько причин и внутренних, и внешних. Россия не воспринимает так называемые многополярные векторы выстраивания отношений. Действительно, эта зацикленность на неприятии Запада и разворот с Запада на Восток во многом вычеркнул возможности России влиять на отношения с этими странами. Я надеюсь, что все-таки наступит такой период времени, когда Россия вернется к привычным отношениям - и экономическим, и политическим, и культурным - со странами Запада. Основная часть цивилизованной территории России находится все-таки на западе Евразии, а не на востоке. Поэтому так просто перечеркивать отношения, которые складывались десятилетиями и даже веками, не совсем верно. Это был сложный период отношений, но трудные периоды проходят и выстраиваются какие-то новые отношения. По-моему, это та задача, которая перекладывается на плечи, я даже скажу, нового поколения политиков», - заключил Валерий Гарбузов.

Напомним, Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года. Долгое время ученый и преподаватель работал в педагогическом институте, а в последние годы сотрудничает с Псковским государственным университетом и является руководителем научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности».