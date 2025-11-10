Политика

Виталий Соловьев: Все свои четыре срока я вкладывал в работу всю душу и сердце

Оставивший должность главы Новосокольнического района Виталий Соловьев высказал благодарность землякам и подвел итоги своей работы в Telegram-канале.

Видео: Виталий Соловьев / Telegram

«Дорогие мои земляки, жители Новосокольнического района, уважаемые коллеги и друзья! Заканчивается важный этап в моей жизни и работе на благо развития малой Родины в должности главы района. Для меня это момент особый, наполненный светлой грустью и самой глубокой благодарностью. Двадцать лет назад вы впервые оказали мне высокое доверие, и все эти четыре срока на должности главы района старался его оправдывать каждый день, вкладывая в работу всю душу, силы и сердце», - сообщил Виталий Соловьев.

В публикации он перечислил основные вехи и достижения за время своей работы.

«Оглядываясь на пройденный вместе путь, с волнением и гордостью вспоминаю основные вехи нашего большого общего дела. Мы вместе добились, чтобы в наши дома пришел природный газ. Голубое топливо получили жители многоквартирных и индивидуальных домов, на него переведены котельные города. Это была не просто строка в отчете, а реальное улучшение качества жизни для тысяч людей. Нам удалось сохранить и приумножить главное богатство нашей земли – сельское хозяйство. Объемы производства сельхозпродукции не просто выросли – они превысили лучшие показатели всех прошлых лет, и эта добрая динамика продолжается. Это ваш, дорогие аграрии, титанический труд и наша общая победа. Стабильно, как часы, работали железнодорожные организации – наша гордость и визитная карточка. Росли показатели грузоперевозок, внедрялись современные технологии», - добавил экс-глава района.

Он перечислил территории, которые преобразились за эти годы.

«Мы вместе меняли облик нашей родной земли к лучшему. Преобразились и наполнились жизнью Летний сад, площадь у районного Дома культуры, центральная площадь, территория у мемориала. Мы построили стадион, создали парк "Заречный", приводили в порядок улицы и дворы. Мы боролись с ветхим жильем, капитально ремонтировали и строили новые дома. Сносились аварийные послевоенные бараки, и я искренне верю, что эта важнейшая работа продолжится с не меньшей интенсивностью. Мы укрепляли важнейшие для комфортной жизни муниципальные предприятия: ЖКХ, "Искра", поддерживали строителей и развивали предпринимательство. За эти годы людям стало доступно круглосуточное горячее водоснабжение», - подчеркнул Виталий Соловьев.

По его словам, его команда всегда заботилась о благополучии граждан.

«Все эти годы мы с вами были одной командой. Старались участвовать во всех возможных программах, привлекать инвестиции, но при этом всегда помнили о главном – о благополучии граждан. И сейчас, покидая пост, от всей души, от всего сердца благодарю каждого из вас. Спасибо за вашу поддержку, за ваше сотрудничество, за ваше критическое и доброе слово. Благодарю вас от всей души за то, что все эти двадцать лет вы оказывали честь избирать меня своим главой. Ваше доверие было моей самой большой опорой и самой главной наградой. Теперь у нас – Новосокольнический округ. От всей души желаю новому руководителю мудрости, сил и огромной удачи в этом нелегком, но таком благородном труде. А я навсегда остаюсь частью нашей большой новосокольнической семьи. Храни вас Бог!» - подытожил Виталий Соловьев.

Напомним, вчера на сессии Собрания главой вновь образованного Новосокольнического муниципального округа назначен экс-первый заместитель главы Новосокольнического района, бывший начальник управления сельского хозяйства Виктор Новиков.

Виталий Соловьев на первый срок в качестве главы района был избран 8 октября 2006 года. Переизбирался в 2011, 2016, 2021 годах. Это был один из старейших глав муниципальных образований в Псковской области.