От волостей к территориальным отделам: Дмитрий Быстров о муниципальной реформе

Переход на одноуровневую систему управления, трансформация волостей в территориальные отделы, обновление депутатского корпуса — ключевые изменения для Островского муниципального округа. О нюансах муниципальной реформы и планах на ближайший год в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал глава округа Дмитрий Быстров.

- Дмитрий Михайлович, предлагаю начать наш разговор с темы муниципальной реформы или перехода на одноуровневую модель управления. Да, район остался в прежних границах, для людей практически ничего не изменилось. А как изменилась система администрирования процессов? Как проходил процесс перехода? Каково было восприятие людей? И как вы докручиваете ту самую систему управления на одноуровневую модель?

- Как вы и сказали, процесс предстоит еще докручивать. Думаю, что порядка года, может быть, и больше, поскольку есть юридические аспекты в названиях ведомств. На прошлой сессии мы утвердили структуру администрации муниципального округа. И появилась база, в соответствии с которой мы будем работать над наименованиями отделов и управлений. Безусловно, мы понимаем, что это только начало, и они будут претерпевать изменения.

Посмотрим, что нужно добавить, может, и наоборот - убавить, упразднить какую-то структуру или она вольется в другую. Все это покажут время и работа. Вы помните, что подавляющее число полномочий наших властей на тот момент городского поселения были на уровне муниципального района. Естественно, уже сейчас мы с большой долей вероятности представляем, что то, чем мы занимались, так и будет вестись в 90% случаев. Нет предела совершенству, поскольку в эту структуру все равно влились территориальные отделы вместо волостей.

Посмотрим, что можно забрать или оставить. Все покажет работа. Есть опыт коллег, мы можем посмотреть, уже это делаем. Это не произойдет по щелчку. Мы с вами обсуждали изменение названий, люди не должны пострадать, и это не просто «поменять табличку». Естественно, будет вестись юридическая и нотариальная работа, много ведомств изменится.

Что касается мнения граждан, то, на мой взгляд, работа по информированию была проведена. Однако, вероятно, пока никто не осознал её результаты, так как нет негативных моментов. Никто не столкнулся с проблемами при обращении к властям. Если проблем нет, то и повода для беспокойства - тоже. Население должно получать внимание властей для решения своих вопросов. Они могут обратиться к представителям власти за обратной связью. Пока мы не слышим критических высказываний со стороны общественности. Мы понимаем, что всегда будут недовольные, но мы обращаем внимание на реальные запросы граждан. Даже если где-то мы не сразу реагируем на претензии, их нельзя оставлять без внимания. Всё идёт по плану, без критических высказываний со стороны населения. Это означает, что проблем в этой части нет.

- Собрание депутатов округа: насколько возросла, на ваш взгляд, ответственность депутатов за принимаемые решения и как выстраивается коммуникация с представительным органом?

- Этот орган никогда не был декоративным. Несмотря на увеличение полномочий и их значимости, важность самого депутатского мандата и вклад человека в его получение стали выше. Представительный орган утверждает главу муниципального образования и формирует комиссии и органы третьего уровня власти.

Раньше было 55 муниципальных депутатов третьего уровня. Такое количество человек представляло мнение избирателей в районе. Сейчас у нас 15 депутатов на весь муниципальный округ. Это важно, потому что, кроме них, представительных органов нет. Также важно, что глава муниципального образования утверждается именно представительным органом.

У нас всегда был тесный диалог с депутатами, мы хорошо знакомы и работаем вместе. Каждый из них представляет ту или иную сферу жизнедеятельности района. Сейчас, когда формируется общественное мнение, люди начнут понимать, что, выбирая депутата, они доверяют ему право избирать главу муниципального образования. Этот глава будет представлять район, отвечать за его развитие, формировать бюджет и реализовывать инфраструктурные программы. Это важно.

Мы ожидали, что явка на выборы будет ниже. Была проведена разъяснительная работа, и люди обратили внимание. В итоге явка оказалась заметно выше, чем даже на выборах 2022 года. Муниципальные выборы традиционно имели самую низкую явку. И чем выше степень выборов, в областное Собрание, губернатора, федеральные выборы, тем больше цифры, особенно на выборах президента. Народ включился, народ понял.

Возвращаясь к вопросу о представительном органе, хочу отметить, что мы продолжим нашу тесную работу. Никто не исключает возможности взаимодействия. Возможно, появятся новые форматы сотрудничества. Все депутаты активно участвуют в жизни района. Речь не идет о том, что глава занимается своими делами, а остальные принимают решения. Нет, депутаты вовлечены в процесс. Они участвуют в обсуждениях, рассматривают различные вопросы. Это свидетельствует о том, что депутаты действительно заинтересованы в том, что происходит в округе. Конечно, могут появиться новые форматы работы. Но я уверен, что депутаты будут продолжать активно участвовать в жизни округа. Они не просто принимают решения, но и помогают в реализации проектов. Если у них есть предложения или идеи, мы их обязательно рассматриваем. Обновление состава представительного органа серьезное. Больше половины людей - новые в качестве депутатов муниципального округа.

- Администрации волостей с 1 января становятся территориальными отделами: все остаются на своих местах? Сохранен ли кадровый потенциал?

- Это особо трепетная история. Желание работать дальше изъявили все действующие руководители волостей. Надо, естественно, смотреть возрастной ценз, поскольку он ограничен, и смотреть желание людей. Но костяк, подавляющее большинство будет в том формате, в том виде, как оно и было, только с другим названием. Конечно, заколачивать двери мы не будем. Будем смотреть желание самих руководителей. И не надо забывать про те требования, которые к ним предъявляются в соответствии с действующим законодательством.

Беседовала Любовь Кузнецова