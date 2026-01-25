 
Политика

Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

0

Минпросвещения подготовило поправки, предусматривающие запрет на распространение готовых домашних заданий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения предлагается внести в статьи 106 и 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они «направлены на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников», пояснили в Минпросвещения.

Речь идет о запрете на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, «за исключением данных, содержащихся непосредственно в них».

Ведомство считает, что это позволит оградить образовательный процесс «от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе», пишет РБК.

Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать сайты в случае размещения на них готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним. Официальные данные из учебников и их электронных версий будут разрешены к размещению.

На прошлой неделе Минпросвещения предложило ввести оценки за поведение во всех российских школах с сентября 2026 года.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026