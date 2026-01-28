Прогноз по году

Вызовы-2026: что год грядущий нам готовит

В соответствии с многолетней традицией Псковская Лента Новостей в январе представляет вниманию читателей материалы на тему, что год грядущий нам готовит. В таких публикациях мы стараемся ответить на вопросы о том, под знаком каких важных процессов пройдет наступивший год, чего от него ждать, на что рассчитывать, какие тенденции, тренды, вызовы и угрозы будут определять нашу жизнь. Не боясь ошибиться в прогнозе, уже сейчас, в самом начале 2026-го, можно утверждать: он будет очень непростым, что объясняется причинами как экономического, так и политического характера.

В ожидании мира

Разговор о вызовах и угрозах 2026 года следует начать с того, что наша страна живет в условиях продолжающихся военных действий. В феврале исполнится 4 года с момента начала специальной военной операции, по своей продолжительности СВО уже превзошла Великую Отечественную войну. Ставшая за это время стандартной информационная повестка изо дня в день включает в себя сводки с линии фронта, сообщения о прилетах БПЛА в различные регионы РФ (в том числе находящиеся за сотни километров от зоны проведения СВО), информацию об ударах по объектам энергетики, жертвах, разрушениях, предупреждения об ограничении мобильной связи, данные о закрытии аэропортов и задержке авиарейсов и т. д. С одной стороны, в обществе выработалось психологическое «привыкание», с другой стороны, естественно, от всего этого за последние годы накопилась усталость. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, люди ждут наступления мира. Весьма показательны в этом отношении недавние предновогодние поздравления и напутствия от VIP-персон, в том числе псковских политиков и общественных деятелей. Редкое из таких праздничных обращений к согражданам обходилось без пожеланий мира.

Другое дело, что условия, при которых он может наступить, люди представляют по-разному. Одни выступают за мир, но только после победы России в войне со всем коллективным Западом - многочисленными врагами и недоброжелателями нашей страны. Другие рассчитывают на достижение заявленных президентом Владимиром Путиным целей специальной военной операции. Третьи возлагают надежды на разрешение российско-украинского конфликта дипломатическим путем, отчего продолжают внимательно следить за многочисленными раундами переговоров и уповают на изменившуюся при президенте Дональде Трампе позицию США — компромисс на выгодных для нас условиях. Четвертые согласны на мир на любых условиях, только бы поскорее завершились боевые действия и перестали гибнуть люди. Проще говоря, выступают за немедленную остановку военных действий по линии боевого столкновения.

Так или иначе, этот вопрос определяет общественные настроения и отражается на уровне тревожности, что отмечают практически все социологи — как независимые, так и работающие на власть. В этом отношении их выводы и прогнозы весьма схожи. В частности, как утверждает провластный ВЦИОМ, картина политических ожиданий россиян на 2026 год однозначна: большинство ждет окончания СВО.

Всё сказанное крайне актуально для Псковской области, в которой, во-первых, много военнослужащих и членов их семей, а во-вторых, рядом находится государственная граница и страны НАТО, в которых уже давно не скрывают враждебного отношения к России.

Заявления западных политиков о подготовке к якобы неминуемой войне с РФ, сообщения СМИ о росте военных бюджетов в Европе, увеличении численности армейских подразделений, размещении военных баз у наших границ, проведении участниками североатлантического альянса масштабных учений и другие проявления воинственности вкупе с откровенно русофобскими выпадами лидеров западных стран накладываются на уже описанную внутреннюю повестку и стандартный информационный поток, что рождает у населения тревоги и фобии. Всем, и прежде всего властям, это важно понимать и учитывать при принятии решений, а также проведении информационной политики. При этом очевидно, что уповать исключительно на ультрапатриотический сегмент общества, лояльных госслужащих и верить в эффективность пропагандистских инструментов - недальновидно. Во-первых, пропаганда наиболее эффективна в период патриотического подъема и консолидации всего общества, а пик этих явлений очевидно миновал, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. Во-вторых, как давно известно, уровень пропагандистов, особенно на местах, невысок. Тех, кто обладает соответствующими знаниями и опытом, профессионально подготовлен и способен работать с учетом особенностей аудитории, конъюнктурой текущего момента и других нюансов — в регионах практически нет. А пропаганда, выполненная откровенно «для галочки», по принципу «тупо, холодно и в лоб» в лучшем случае не приносит желаемого результата, а в худшем — может вызвать у людей раздражение и отторжение, иными словами, эффект от такой работы оказывается прямо противоположным ожидаемому.

Режим затянутых поясов

Если 2025-й был для российской экономики, по определениям экспертов, чиновников и бизнесменов, годом охлаждения, стагнации и падения показателей, то наступивший 2026-й грозит стать временем куда более значительного спада и серьезных экономических проблем, вызванных несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, снижение мировых цен на энергоносители негативно сказывается на доходах бюджета страны, традиционно зависящего от экспорта нефти и газа. В условиях, когда США и другие страны ведут борьбу с теневым флотом России, возможности продажи углеводородов ограничены. Это приводит к сокращению государственных расходов, включая финансирование социальных программ и инфраструктуры.

Во-вторых, международные санкции продолжают оказывать давление на экономику, ограничивая доступ к иностранным инвестициям и технологиям. Ограничение возможностей привлечения капитала усложняет модернизацию производства и развитие многих отраслей промышленности.

В-третьих, временный эффект от накачки государственными вливаниями ВПК закончился, а война продолжается.

Большинство экспертов в области экономики дает на 2026 год пессимистичный прогноз, объясняя негативный сценарий целым рядом причин, в том числе режимом военной мобилизации экономики, действием введенных Западом антироссийских санкций, инфляционными процессами, политикой Центробанка и другими факторами.

Для Псковской области ситуация усугубляется еще и тем, что наш регион традиционно относится к числу небогатых, дотационных, со слабой экономической базой и отсутствием крупных производств. Кроме того, географическое положение вблизи границ Евросоюза, которое прежде считалось одним из конкурентных преимуществ Псковской области, теперь, наоборот, создает дополнительные бизнес-риски и логистические трудности и снижает привлекательность региона для инвесторов. Как и в целом в стране, в условиях военного конфликта можно говорить о неблагоприятном инвестиционном климате.

Как следует из выступлений псковских предпринимателей и промышленников, в том числе в эфире радио ПЛН FM, местные предприятия сталкиваются со сложностями. Негативные тенденции наметились во второй половине прошлого года, когда экономические показатели пошли вниз. Еще недавно загруженные на 100 процентов предприятия стали переходить на более короткую рабочую неделю, в том числе трехдневку, а некоторые даже были вынуждены сокращать персонал. Неудивительно, что промышленники, в том числе капитаны псковского бизнеса, в один голос заговорили о том, что перспективы на 2026 год мрачные. Помимо прочего отметим, что с 1 января этого года увеличена основная ставка налога на добавленную стоимость, изменены условия для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, произошли и другие изменения, которые не прибавляют оптимизма ни бизнесу, ни обычным гражданам, понимающим, что дополнительные затраты приведут к повышению цен, то есть, как это всегда и бывает, ответят за всё в конечном счете покупатели товаров и потребители услуг.

Кого из экспертов ни послушай, практически каждый говорит о наличии проблем, и это касается как отдельных предприятий, так и всей региональной экономики. Оно и понятно - и соответствует общероссийским тенденциям. Период, когда показатели росли, во многом за счет военно-промышленного комплекса, остался в прошлом. В настоящее время российский бюджет испытывает дефицит, власти ищут возможности залатать дыры и залезают в кошельки граждан. Естественно, что в этой ситуации социально-экономическое положение населения ухудшается.

Инфляция продолжает расти, приводя к повышению стоимости продуктов питания, коммунальных услуг и топлива. Реальные доходы людей снижаются, вынуждая большинство семей переходить в режим экономии и ограничения потребления. Таким образом, 2026 год потребует от всех слоев общества максимальной мобилизации ресурсов и готовности адаптироваться к новым экономическим реалиям. Необходимость жесткого контроля над расходами и разумного планирования семейного бюджета станет важным условием выживания в этой непростой ситуации. И здесь необходимо напомнить, что в прошлые годы власти перед значимыми федеральными выборами объявляли негласный мораторий на непопулярные реформы, всякого рода ограничения, увеличение сборов с населения, в целом на принятие решений, которые могли быть негативно восприняты в обществе. При этом они старались порадовать население «пряником» - будь то увеличение зарплат или пенсий, запуск национальных проектов или государственных программ, призванных повысить уровень жизни россиян, и т. д. Однако в этот раз, перед парламентской кампанией, ничего подобного не происходит. Наоборот, теперь власть одной рукой залезает в карман граждан, и объясняется это нехваткой денег в бюджете, а другой рукой вводит новые ограничения. С учетом начинающегося большого избирательного цикла такой курс представляется достаточно опасным и чреватым неприятными последствиями.

Ухудшение социально-экономического положения становится очевидным для всех: денег не хватает не только в бюджете, но и в кошельках рядовых граждан. Цены на продукты питания и товары, а также тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства и прочие сборы растут, а зарплаты и пенсии остаются практически прежними. По прогнозам, ситуация в этом отношении будет только усугубляться.

Информационный фон

Особо отметим, что описанные общероссийские процессы проходят у нас на региональном негативном информационном фоне. В последние месяцы 2025-го — начале 2026 года информационная повестка Псковской области наполнена негативными информационными поводами.

Во-первых, еще осенью 2025-го одной из доминирующих тем стал срыв сроков строительства и капремонта целого ряда школ.

Во-вторых, регулярно поступают сообщения о проблемах псковских и великолукских предприятий, вынужденных сокращать сотрудников или переходить на сокращенную рабочую неделю.

В-третьих, происходит повышение тарифов - как федеральных, так и региональных — на жилищно-коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте и т. д.

В-четвертых, продолжаются громкие коррупционные процессы (уголовные дела в отношении экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, депутата областного Собрания, главного врача псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко, ранее осужденного бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого и другие). Следует отметить, что такой концентрации громких уголовных дел в истории Псковской области еще не было никогда.

В-пятых, недавно пережив одни кризисы в жилищно-коммунальном хозяйстве, Псковская область этой зимой столкнулась с новым. Регулярно поступают сообщения о серьезных проблемах с отоплением в Плюсском, Гдовском, Палкинском и ряде других муниципальных округов, отчего наблюдатели сделали однозначный вывод: система ЖКХ дышит на ладан, а паспорта готовности к отопительному сезону — по сути филькина грамота, вовсе не гарантирующая отсутствие проблем в зимние холода.

При этом информационно-политический блок правительства и в целом псковские власти, похоже, решили реагировать на возникающие проблемы в соответствии с известным принципом восточной философии: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него». В условиях абсолютного политического доминирования и отсутствия реальных угроз со стороны оппозиции чиновники окончательно разучились работать с общественным мнением, прогнозировать потенциальные социальные возмущения, оперативно реагировать на кризисы, планомерно отрабатывать острые темы в подконтрольных масс-медиа.

Иногда создается впечатление, что если бы не губернатор, который очень четко понимает ситуацию и молниеносно реагирует на вызовы, то аппарат правительства и вся региональная властная вертикаль продолжали бы находиться в анабиозе. Конечно, подобная инертность, пассивность и политическая близорукость чиновников обусловлены слабостью местной оппозиции, ее неспособностью брать острые темы на вооружение и страхами попасть в немилость. Всё это — звенья одной цепи. Представители оппозиции в большей части предпочитают закрывать глаза и молчать. В отличие от других регионов, у нас наиболее вопиющая картина связана с коммунистами. Но даже если оппозиция и выходит с какими-то предложениями, то эти инициативы отклоняются. Так, например, поступившее от ЛДПР предложение заслушать ответственных чиновников и обсудить волнующую людей проблему теплоснабжения в рамках парламентского часа на завтрашней сессии областного Собрания было отклонено.

Вместо этого парламентский час депутаты и сотрудники правительства региона посвятят… вопросам регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и технологического присоединения к электросетям в Псковской области. Желание власть предержащих закрывать глаза на объективные трудности социально-экономического характера (срыв сроков ремонта и строительства, замерзающих в плохо отапливаемых домах людей и др.) и перекладывать ответственность друг на друга — вполне объяснимы и привычны. Но в условиях приближающегося большого электорального цикла это достаточно опасная практика - не менее опасная, чем потенциальное «раскачивание лодки» и провоцирование социальных возмущений со стороны радикальных элементов. В условиях фактически военного времени и связанных с ним социально-экономических трудностей, в период проведения федеральных выборов власть должна понимать, как важно работать с общественным мнением.

Выборы в новой политической реальности

На таком фоне стартует пока еще неофициальная избирательная кампания. Напомним, что в сентябре нам предстоит избрать депутатов Государственной думы. Параллельно с думскими также пройдут выборы в законодательные собрания почти в половине субъектов РФ (39), в том числе Псковское областное Собрание депутатов. На ход выборов несомненно будут влиять все выше обозначенные факторы. При этом кампания-2026 будет значительно отличаться от предыдущих — она пройдет в новой политической реальности, впервые в период проведения СВО, то есть, по сути, в условиях ведущихся боевых действий и со множеством ограничений. Выборы будут проходить образно говоря в «ледяном формате» - никакой оттепели не предвидится, наверняка система как и прежде будет очень жестко обходиться со своими принципиальными оппонентами.

В этом смысле показателен пример зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который еще в относительно недавнем прошлом был депутатом областного Собрания и частью псковской политической тусовки, а в последние годы внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом - в перечень террористов и экстремистов, является фигурантом нескольких уголовных дел и в конце прошлого года помещен в следственный изолятор. Представить такой поворот событий в отношении политика еще лет 5-7 назад (не говоря про более ранний период и «вегетарианские» времена) было сложно, а теперь это — реальность. История яблочника служит страшилкой для остальных, прежде всего - для представителей оппозиции. Всем ясно дается понять, что критика в нынешних условиях (в предвыборный период — тем паче) будет трактоваться властью как попытка дестабилизировать ситуацию, «раскачать общую лодку», соответственно, она способна привести к большим неприятностям для любого, кто на нее отважится. Представители псковского политического класса безусловно это прекрасно понимают, и наверняка все будут очень осторожны — образно говоря, станут дуть на молоко и близко не подступят к пресловутым красным линиям.

Вести предвыборную работу всем станет сложнее еще и в силу деградации мобильного интернета, из-за чего будет затруднено использование ставших за последние годы привычными способов коммуникации и распространения информации.

Вместе с тем следует понимать, что для региональных элит сентябрьские выборы имеют очень важное значение. Для многих представителей политического класса решается их будущее. Ведь, во-первых, депутатские места — это их рабочие места, зарплаты, статус, возможности и т.д. А во-вторых, в случае неудачи федеральное партийное руководство может строго спросить и сделать оргвыводы в отношении неэффективных менеджеров.

Важна предстоящая кампания и для команды губернатора Михаила Ведерникова. Как мы уже неоднократно отмечали, по результатам таких больших выборов в Кремле судят о работе региональных руководителей, и здесь важно всё — не только проценты явки и поддержки партии власти (а здесь целевые показатели от АП, по сообщениям федеральных СМИ, составляют 55+), но и то, как эти результаты были достигнуты, насколько кампания соответствовала определениям «легитимная» и «конкурентная», кого из представителей оппозиции допустили до забега. В этой связи следует отметить, что в парламентских выборах смогут участвовать все зарегистрированные в РФ партии, на сегодняшний день их насчитывается 20. При этом 12 партий по итогам ЕДГ-2025 сохранили так называемую парламентскую льготу, позволяющую выдвигать списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Помимо парламентской пятерки («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди»), от этой процедуры освобождены «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина» и др. Впрочем, по прогнозам, в бюллетене для голосования в 2026 году может быть представлено и меньше 12 партий: некоторые из них могут отказаться от выдвижения федеральных списков.

Так или иначе, согласно предварительным прогнозам экспертов, нынешний состав Госдумы, представленный пятью фракциями, имеет высокие шансы сохраниться.

По состоянию на конец прошлого – начало нынешнего года социология показывает весьма позитивную для партии власти картину. По данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» находится в районе 33-34%, фонд «Общественное мнение» дает ЕР 42%, а по другим данным показатели партии власти даже выше.

Так, политический консультант, бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин в эфире ПЛН FM заявлял, что по состоянию на декабрь 2025 года рейтинг «Единой России» составлял «40 с лишним процентов, ближе к 50».

Так или иначе, победа ЕР на сентябрьских выборах не вызывает сомнений, но при этом возникает и ряд вопросов.

Во-первых, всё ли так радужно для партии власти с точки зрения электоральной поддержки и можно ли полностью доверять приведенной предвыборной социологии? Тем более - в условиях, когда инакомыслие у нас само по себе уже чуть ли не преступление, информационная лента регулярно приносит сообщения о задержаниях, следственных действиях, судах, приговорах, преследовании иноагентов и т. п., отчего многие откровенно напуганы и просто побоятся честно отвечать на вопросы социологов об отношении к действиям власти, руководителям, политическим партиям и т. д.

Во-вторых, еще неизвестно, удастся ли власти донести этот электоральный багаж до трехдневного голосования 18-20 сентября, то есть не растеряет ли она достаточно высокие проценты на ухабах 2026 года.

В-третьих, как уже было сказано, государство продолжает ограничивать граждан и залезать в их карман, а это таит опасности. Вдобавок власти на местах нередко подставляются и допускают возникновение кризисных ситуаций — вроде недавнего коллапса в ЖКХ, отчего в январские морозы люди замерзали в своих домах и соцучреждениях. Не надо быть политологом, чтобы понимать: например, в многострадальном Заплюсье ЕР будет очень непросто получить на выборах высокий процент, а как известно, центр ставит перед регионами планку в 55 процентов за партию власти.

Подводя итог сказанному, подчеркнем: 2026 год в общественно-политической и социально-экономической жизни страны и нашего региона обещает быть тяжелым — возможно, одним из самых сложных за последние десятилетия. Напомним, что и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в декабре 2025-го в своем бюджетном послании к региональному парламенту прямо заявил: «Год предстоит непростой». Уже сегодня очевидны многочисленные вызовы и угрозы, к которым вероятно добавятся и новые, так называемые «черные лебеди» - труднопрогнозируемые события, которые имеют значительные последствия. А насколько точными окажутся прогнозы, сделанные в этой статье, покажет время. Как и прежде Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий, анализировать ход общественно-политических и социально-экономических процессов и поможет читателям лучше понимать суть происходящего.

Александр Савенко

