Экс-руководитель аппарата администрации Псковской области может возглавить новое министерство в правительстве Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края создана новая структура — министерство внутренней и информационной политики. На пост будущего руководителя готовят бывшего руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева.

Сергей Дмитриев. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Новое ведомство объединило вопросы внутренней политики и коммуникаций. Оно выстроено на базе прежнего комитета по внутренней политике и теперь включает в себя и комитет, отвечающий за информационную политику, пишет transsibinfo.com

Губернатор Дмитрий Демешин подписал распоряжение о создании министерства 26 января 2026 года.

По информации пресс-службы регионального правительства, Сергея Дмитриева намерены представить главе региона в роли министра внутренней и информационной политики Хабаровского края.

Дмитриев — уроженец Саратова; в настоящий момент он занимает должность заместителя главы администрации губернатора и правительства края.

В послужном списке — более трёх лет работы в статусе заместителя главы Скадовского округа Херсонской области по вопросам внутренней политики, а до этого он руководил аппаратом губернатора в Псковской области.

