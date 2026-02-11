Необходимость принятия экстренных решений в 2026 году не исключил депутат Госдумы

Наступивший 2026 год будет, по мнению депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, насыщенным на события и интересным как для политиков, так и для всех жителей России. Такое мнение парламентарий высказал в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В последние годы мы фиксируем, что у нас каждый год непростой, каждый год особенный. И в ближайшие несколько лет, я думаю, мы будем жить в ожидании, что каждый последующий год будет сложнее. Но я оцениваю немножко по-другому. Каждый год у нас достаточно интересен. Когда мы его проживаем, мы окунаемся в различные события. В этом году у нас большие парламентские выборы. И этим год, наверное, будет интересен. Будет очень много работы, очень много событий, будем следить за выборными кампаниями. Поэтому год будет интересен не только для политиков, но и для жителей региона», – предположил Александр Козловский.

Он также отметил, что события, которые происходят в мире, также будут влиять на ситуацию внутри страны.

«В мире все тоже очень насыщено событиями. Сейчас активно ведутся различные переговоры, и в том числе переговоры по урегулированию конфликта на Украине между нашей страной и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Туда пытается влезть Европа. Очень много событий с начала года: и Венесуэла, и сейчас на подходе Куба, Иран. Поэтому год будет действительно очень насыщенный на события. Все это будет влиять и на нашу внутреннюю жизнь, и на наши внутренние события», – добавил депутат.

По его словам, всё это не может пройти мимо руководства страны, а также Государственной Думы, которой придется реагировать на возможные изменения.

«Все взаимосвязано. Поэтому год будет непростой. Необходимо будет держать руку на пульсе, следить за всем. Руководству страны необходимо будет принимать определенные решения быстро, оперативно. Для нас, для Государственной Думы, тоже необходимо будет, возможно, принимать какие-то экстренные решения, законопроекты, которых, в принципе, сейчас тоже очень много. Будем смотреть и принимать, исходя из ситуации», – подытожил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.