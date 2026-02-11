 
Политика

Александр Козловский рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов 2026 года

На предстоящих выборах Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет рассчитывать на поддержку, которая превысит озвученную в федеральных средствах массовой информации планку в 55%. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Государственной Думы, секретарь псковского реготделения партии Александр Козловский.

«"55+"? Я бы поборолся и за большие цифры, потому что на сегодняшний день мы знаем, что партию в нашем регионе поддерживает гораздо большее количество населения. Понятно, что у нас будет предвыборная кампания, выборная кампания, и будет определенная борьба. Но на сегодняшний день я не вижу каких-то активных действий со стороны наших политических конкурентов, других партий, которые могли бы как-то заявить о себе», – предположил Александр Козловский.

По его мнению, партия провела большую работу в регионе, которая позволит эту планку превысить.

«Мы работали с гражданами, многое у нас получалось. Что-то мы, может, и не сделали, но мы старались, это точно. И в большинстве мы решили вопросы наших избирателей, мы всегда были рядом. Я надеюсь, что наши граждане это видят, и мы также будем продолжать эту работу. Но то, что вы озвучили, "55+", я про какие-то цифры спущенные сверху не могу говорить, но мы будем рассчитывать на большую поддержку, чем эти цифры», – добавил депутат.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

