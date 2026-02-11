Александр Козловский рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов 2026 года

На предстоящих выборах Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет рассчитывать на поддержку, которая превысит озвученную в федеральных средствах массовой информации планку в 55%. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Государственной Думы, секретарь псковского реготделения партии Александр Козловский.
По его мнению, партия провела большую работу в регионе, которая позволит эту планку превысить.
Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.
