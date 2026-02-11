Александр Козловский о праймериз: Мы сделали всё, чтобы у граждан была возможность проголосовать за своего кандидата

Как происходит процедура предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в партии «Единая Россия», в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

«У каждого жителя региона есть все, чтобы поучаствовать в праймериз, в предварительном голосовании. Есть возможность подключиться и проголосовать. Да, праймериз проходят дистанционно. С одной стороны, мы сетуем на то, что это проходит не прозрачно, но потом, когда мы фиксируем участие граждан на участках, то мы фиксируем низкую активность. С одной стороны, мы говорим о том, что мы сделали продукт, который облегчает голосование, облегчает доступ к голосованию, а с другой, на встречи приходит мало людей. Мы зазываем, делаем целые праздники для того, чтобы люди пришли», – высказал свое мнение Александр Козловский в программе «Политкухня».

Он подчеркнул, что кандидатами становятся те люди, чьи компетенции необходимы в органах законодательной власти различных уровней.

«Все кандидаты друг с другом встречаются, мы оцениваем силы друг друга, возможности, компетенции. Например, мы говорим, что нам в областное Собрание или Государственную Думу нужно, чтобы прошли люди с определенными компетенциями и возможностями. Это все проходит в диалоге с нашими однопартийцами. Потом основные кандидаты встречаются с гражданами. После этого все равно мы приходим к предварительному голосованию, и там получаем голоса, причем голоса, на которые мы не можем влиять. Даже если говорят, что все заранее известно, это не так», – подытожил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.