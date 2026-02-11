Депутат Госдумы предположил, почему нынешние бизнесмены не идут в политику

Политическая жизнь отнимает много личного времени, что может негативно сказаться на ведении бизнеса, поэтому предприниматели принимают решение не бороться за депутатские мандаты. Такое мнение высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«У нас ситуация все время меняется. В нынешний период времени у бизнесменов ситуация совсем другая, поэтому им сейчас не до политики (по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами – ред.). Самое главное, что все люди разные. Не нужно всех под одну гребенку приводить, что если вы успешный бизнесмен, значит, вы должны заниматься политикой. Так не бывает», – высказал свое мнение Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего, почему сейчас в депутаты идут, в основном, бюджетники, а не представители бизнеса.

Он подчеркнул, что у нынешних бизнесменов попросту не хватает времени, чтобы заниматься политической жизнью – они все время посвящают своему делу.

«Обычно успешный бизнесмен политикой редко занимается, потому что он себя посвящает бизнесу, самообразованию. У него куча поездок, командировок, он работает с коллективом, ему некогда политикой заниматься. Это постоянная работа, и личного времени у людей становится меньше. Поэтому некоторые бизнесмены приходят в политику, они в это окунаются, а потом, спустя какое-то время разочаровываются. Разочаровываются в том смысле, что они понимают, что они жертвуют личным временем, семьей, у них меньше становится отпусков, возможности для командировок, для поездок. И не дай Бог, если это еще сказывается на их бизнесе с точки зрения потерь, то их уже второй раз туда не затащишь», – пояснил Александр Козловский.

Затем он добавил, что на предстоящий выборах от партии «Единая Россия» будут представлены различные кандидаты вне зависимости от финансовой обеспеченности.

«У нас будут представлены разные кандидаты. Самое главное: мы не должны тащить в политику людей из-за того, что у них есть деньги, так не бывает. На сегодняшний день это не работает. Туда должны приходить люди по собственной воле. Никого уговаривать мы не собираемся. Должны приходить люди, которые пользуются поддержкой», – подытожил депутат.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.