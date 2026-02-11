Александр Козловский поделился своими планами на предстоящие выборы

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM) в программе «Политкухня» выразил желание участвовать в предстоящей кампании по выбору депутатов ГД.

«Я так втянулся в депутатскую деятельность, что мне это очень интересно. Я собираюсь избираться, должна быть поддержка. Но мы должны пройти предварительное голосование, и дальше уже будет принято решение», – заявил Александр Козловский.

Он также отметил плодотворную работу с его коллегой в Государственной Думе, депутатом Александром Борисовым, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ним.

«Мы с Александром Борисовым до этого еще работали, когда он сенатором был, сейчас он заместитель руководителя фракции, и у нас получилось решить достаточно много вопросов, связанных с поддержкой региона. Я, конечно, удовлетворен этой совместной работой. И в дальнейшем хотел бы с ним работать», – добавил парламентарий.

