Александр Козловский поделился своими планами на предстоящие выборы

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM) в программе «Политкухня» выразил желание участвовать в предстоящей кампании по выбору депутатов ГД.
Он также отметил плодотворную работу с его коллегой в Государственной Думе, депутатом Александром Борисовым, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ним.
Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.
