Александр Козловский поздравил Псковскую городскую Думу с юбилеем

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил Псковскую городскую Думу с юбилеем. Слова благодарности и пожелания он написал в своём Telegram-канале. 

Фото: Александр Козловский/ Telegram-канал

«За эти годы представительный орган стал прочной основой местного самоуправления в Пскове, площадкой для выработки взвешенных решений и открытого диалога с жителями», - отметил депутат. 

Он подчеркнул, что в тесном взаимодействии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и его командой, областным Собранием депутатов под руководством Александра Котова городская Дума вносит значимый вклад в устойчивое развитие областной столицы.

«За три десятилетия сформировалась эффективная система работы, основанная на профессионализме, ответственности и внимании к запросам псковичей. Юбилей - это не только повод подвести итоги, но и возможность наметить новые горизонты. Уверен, что впереди у Псковской городской Думы - дальнейшая плодотворная работа, смелые решения и значимые достижения во благо Пскова и его жителей», - заключил Александр Козловский. 

