Самозанятость псковичам могут разрешить указывать в избирательных документах как род занятости 

Проект закона «О внесении изменения в статью 3 Избирательного кодекса Псковской области» обсудили депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Предлагается внести изменения в норму Избирательного кодекса Псковской области в целях ее приведения в соответствие с федеральным законом.

Проект закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда в связи с жалобой гражданки, которым изложенные в подпункте вышеуказанного федерального закона нормы признаны не соответствующими Конституции. С учетом судебного толкования данные нормы служат основанием для отказа регистрации кандидата, указавшего в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации, в качестве рода занятий, что он является самозанятым.

В целях устранения указанного основания для отказа в регистрации кандидата законопроектом предлагается данный подпункт изложить в новой редакции, согласно которому лицо, поставленное на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

«Принятие данного законопроекта позволит привести законодательство Псковской области в соответствие с федеральным», - пояснил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

У правого управления замечаний к данному законопроекту нет, правительство региона инициативу поддержало.

Законопроект поддержали на заседании комитета единогласно.