 
Политика

Самозанятость псковичам могут разрешить указывать в избирательных документах как род занятости 

0

Проект закона «О внесении изменения в статью 3 Избирательного кодекса Псковской области» обсудили депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Предлагается внести изменения в норму Избирательного кодекса Псковской области в целях ее приведения в соответствие с федеральным законом.

Проект закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда в связи с жалобой гражданки, которым изложенные в подпункте вышеуказанного федерального закона нормы признаны не соответствующими Конституции. С учетом судебного толкования данные нормы служат основанием для отказа регистрации кандидата, указавшего в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации, в качестве рода занятий, что он является самозанятым. 

В целях устранения указанного основания для отказа в регистрации кандидата законопроектом предлагается данный подпункт изложить в новой редакции, согласно которому лицо, поставленное на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

«Принятие данного законопроекта позволит привести законодательство Псковской области в соответствие с федеральным», - пояснил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

У правого управления замечаний к данному законопроекту нет, правительство региона инициативу поддержало. 

Законопроект поддержали на заседании комитета единогласно. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026