«Единая Россия» провела второй окружной форум «Есть результат!», посвященный жилью и комфортной городской среде

В форуме ЮФО, прошедшем в Ростове-на-Дону 12 марта, приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов Южного федерального округа, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы. Главными темами обсуждений стали жилье и комфортная городская среда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии. 

Владимир Якушев заявил, что народная программа, созданная при участии жителей регионов, успешно реализуется. За последние 5 лет привели в порядок и отремонтировали 50 тысяч общественных пространств и дворов. За все время реализации партпроекта – около 120 тысяч. Программа социальной газификации идет под контролем партии. С прошлого года программа расширена на садовые товарищества. Расселено около 16 млн квадратных метров аварийного жилья. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволила повысить качество услуг ЖКХ для почти 2 млн человек.

«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков», – отметил секретарь Генсовета партии.

На круглых столах в ходе форума прозвучали инициативы ЕР по устранению бюрократических барьеров при трудоустройстве ветеранов СВО и всесторонней поддержке молодежи. В новую Народную программу «Единой России» войдут и предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, введению 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительству не менее 50 автодорожных обходов, модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях и качественной трансформации вокзалов страны.

«Учитывая, что все железнодорожные и автовокзалы зачастую строятся в центрах городов, предлагаем качественную трансформацию вокзалов страны, чтобы они стали комфортными общественными пространствами», — заявил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.

Марат Хуснуллин поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу ЕР. Он также поблагодарил «Единую Россию» за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов.

«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно. Каждый населенный пункт, в котором проживает 70% населения — более 100 миллионов человек, — должен стать лучше. Это амбициозная, но выполнимая задача», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Форумы проходят в два этапа. После анализа и обработки собранные инициативы станут основой будущей программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы депутатов Госдумы. Сбор продолжается не только в экспертном формате, но и на сайте естьрезультат.рф, где каждый житель страны может внести свои предложения. Следующий форум состоится в Нижнем Новгороде.

