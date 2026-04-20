Антон Мороз о депутатской деятельности в округе №3 и предварительном голосовании

Семь месяцев назад Антон Мороз получил депутатский мандат в Псковской городской Думе. В эфире ПЛН FM (102,6 FM) он кратко подвел итоги своей работы, поделился принципами, которыми руководствуется в общении с гражданами, а также обозначил свои планы на выборную кампанию 2026 года.

Семь месяцев в гордуме

- Антон Михайлович, вы уже семь месяцев находитесь на посту депутата городской Думы по округу №3. Время летит быстро. Насколько оно для вас вместе с тем результативно?

- На самом деле, для меня это время определенных перемен. Я с огромным удовольствием принял те возможности, которые мне доверили жители моего третьего округа, и могу сказать, что нашел команду. Настоящую команду тех людей, которые в состоянии решать и обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной власти, поднимать ту проблематику, которая в округе существует, и готовы принимать решения, которые важны для каждого человека, проживающего на территории.

Огромное спасибо за это моим избирателям, потому что на самом деле члены моей команды – это не только мои помощники. В первую очередь это люди, которые доверили мне этот округ и которые позволили мне слышать, видеть и понимать ту ситуацию и те проблемы, которые в округе существуют. Мы совместно решаем эти проблемы. И сейчас я могу сказать, что те люди, которые проживают на территории округа, максимально вовлечены в повестку дня, в решение вопросов, проблем, которые существуют.

Стиль работы с избирателями

- Работа на комитетах и сессиях - это лишь «вершина айсберга». В работе депутата это всегда так. Я говорю об этом совершенно естественно и свободно, основной процесс – это округ, встреча с жителями, с активистами, проведение личных приемов. Ни для кого не секрет, что некоторых депутатов буквально нужно загонять на личные приемы. Это правда. Безусловно, каждый выбирает для себя определенный стиль работы, но такое есть. Казалось бы, те самые приемы граждан – это рутина депутатской работы. У вас же все как по часам и на округе, и в приемной: вы принимаете ежемесячно. По вашим социальным сетям можно часы сверять. Антон Михайлович, для чего вы таким образом делаете ритмику? Это ваш стиль работы?

- Отчасти, это стиль работы, потому что я, в первую очередь, завязан на решении проблем, которые существуют в округе, и на людей, которые эти проблемы формируют и высказывают. Без прямого общения с жителями представлять их интересы невозможно. Я считаю, что работа с населением – это основная задача депутата. Подчеркну – основная задача депутата. Те встречи, которые мы проводим: я и моя команда, мои помощники, это те посылы, которые мы получаем от жителей для того, чтобы донести их до исполнительной власти Пскова, Псковской области, донести до губернатора, в том числе, и попытаться решить эти вопросы и задачи.

Когда в первый раз я пришел во двор, пришли два человека. Сейчас приходят 70-80 человек. Значит, люди поверили. Они знают, что есть человек, который в состоянии решать их проблемы, слышать и доносить их позицию до органов власти. Это очень важно. Поэтому депутатская работа с населением для меня стоит во главе угла. Я считаю, что это очень важно, очень нужно и правильно. Если есть коллеги, которые этого не видят и не слышат, я им только посочувствовать могу. Потому что это основная наша с вами работа – помогать населению, которое нам доверилось.

- Ежемесячная ритмика - это тоже интересный стиль. Я общаюсь со многими депутатами - муниципальными и депутатами Псковского областного Собрания депутатов, каждый выбирает для себя свое. Кто-то делает обширный прием раз в квартал, собирает все наказы, все проблемы, все вопросы. Потом квартал решает. У вас каждый месяц эта история. Я поняла вашу позицию, что вы должны были настроить диалог со своими избирателями, чтобы каждый месяц люди могли высказаться, почувствовать: наш представитель находится рядом, на территории, мы можем с ним пообщаться. Видимо, у вас такой стиль работы?

- Нельзя проводить приемы каждый день, это просто нецелесообразно и не имеет никакой перспективы. Раз в месяц – это нормальная ритмика, которая позволяет поддерживать тот канал общения, который мы создали, а мы создали очень хороший канал общения. Люди работают на территории округа, я подчеркну, работают на территории округа, потому что депутат только представляет интересы, а работают люди – это главные помощники. Эти люди не просто формируют повестку, они решают эту повестку. Я очень благодарен всем своим избирателям за активное участие в депутатской работе.

- Приходят ведь не только с жалобами, проблемами и требованиями. Приходят ведь и с идеями. Насколько я понимаю, и вам это тоже важно, эта обратная связь?

- Естественно. «Единая Россия» создает Народную программу. Она поэтому так и называется. Я могу сказать, что Народная программа создается из тех инициатив, из тех посылов, которые население предоставляет нам, депутатам, чтобы довести до высших органов управления. Результаты, которых добивается партия, позволяют мне считать возможным не просто работать в структуре партии, но и являться ее настоящим партийным членом, который решает те задачи, которые население на него возлагает. А население возлагает конкретные решения и конкретные задачи, начиная от уборки территории, заканчивая поребриками, урнами, элементарными системами охраны. Это все можно решать, это все можно создавать. И результативная часть этой работы – решения, которые мы в результате получаем благодаря тем посылам, которые жители нам готовят.

Прорыв по ТОСам

- Мне кажется, что ваше вхождение в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Псковской городской Думы позволяет вам реагировать на те самые маленькие, но, как мне кажется, самые досаждающие каждого горожанина вопросы. Нет урн? Это плохо, надо найти. Это проблема, которая беспокоит каждый день: идешь ли ты на работу, просто ли выходишь из дома погулять и так далее. Я это называю «политикой малых дел». У вас наметился значительный прорыв по ТОСам. Если мы отмотаем время на год назад, когда вы начинали работу практически с нуля, то сейчас их полтора десятка.

- У нас в округе было ноль ТОСов. На данный момент их 13. По 14-му мы готовим документацию. По каждому из них, я надеюсь, у нас будет положительное решение. Первое у нас уже есть, прошел региональный конкурс, и ТОС на улице Новгородской получил положительное решение комиссии. В этом году там будут произведены работы согласно плану, который жители сформировали от себя. Но мы не останавливаемся, городской конкурс у нас впереди, и на городской конкурс мы заявимся более чем десятком ТОСов. С учетом того, что мои помощники готовят проектную документацию, готовят сметную документацию, готовят предложения, я очень рассчитываю на то, что эти конкурсные процедуры мы пройдем на надлежащем уровне. Я не буду говорить, что в 100%, но в 99%, надеюсь, получим положительный результат с учетом того решения, которое было принято губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым - о дополнительном выделении денежных средств на финансирование системы ТОС.

Я считаю, что у нас большие перспективы по развитию этого направления. И очень большое спасибо хочется сказать активистам, это же не депутат создает ТОС, а люди непосредственно. Да, мы смогли кого-то убедить, что это перспективно. Да, это было непросто. Могу сказать, что не все до конца верят, что эта история работает, но тех, кого мы убедили, мы не подведем. Это точно.

Будет сформирована определенная программа финансирования, которая будет решена благодаря той помощи, которую нам оказывает исполнительная и законодательная власть региона, города. И мы точно уверены, что люди не останутся в накладе, они будут довольны тем, что они в эту историю зашли.

- Вот эта первая ласточка, первая заметная победа - ТОС «Новгородская 28». Насколько я поняла, это достаточно большой двор?

- Очень большой двор, очень активный двор. Огромное спасибо всем людям, которые вышли, которые не побоялись высказать свое мнение и которые пришли к консенсусу.

- Как вам кажется, реализация этого проекта сможет дать еще больший кумулятивный эффект для развития ТОС на территории?

- Однозначно. Каждый человек, который проживает на территории, видит результат. Если работа происходит, если она приносит ему удовлетворение, он в дальнейшем понимает, что это перспективно. А раз это перспективно, этим надо заниматься.

- Антон Михайлович, ТОСы – это люди разного возраста, разных профессий, разных занятий, разных взглядов на жизнь. Это, в общем-то, общественный срез. На территории вашего округа кто создает ТОСы? Каков психологический портрет?

- На самом деле, категория людей, которые участвуют в процессе, абсолютно разная. Огромное спасибо молодежи, не хочу никого обидеть, но скажу, что молодые мамы, у которых несколько детей – это мощь, абсолютно точно. Это люди, которые готовы двигать планету, готовы вращать ее вокруг своей оси и готовы создавать ту структуру взаимоотношений с органами власти, которая необходима для них. Если они тебе поверили, если они начали принимать решения и тебе доверять эти решения, это уже огромный, большой плюс для твоей работы.

- Вот так: молодые мамы - двигатель прогресса ТОСов на третьем округе?

- Но при этом я не хочу обидеть остальных. Остальные люди тоже очень активно принимают участие. У нас есть ТОСы, в которых принимало активное участие в первую очередь пожилое население. У них абсолютно понятные, абсолютно четкие установки по решению тех проблем, которые их волнуют. Но в то же время молодежь проявляет активность гораздо больше.

- Это очень здорово. И причем у вас ведь разный по составу округ. Есть МКД (многоквартирные дома – ред.), есть частный сектор. И, по-моему, у вас есть пример создания ТОС даже в частном секторе?

- Абсолютно точно. Мы создали 11 ТОСов в частном секторе. Мы выработали, несмотря на то, что это было достаточно непросто, общее единое решение с жителями. Мы будем его реализовывать в апреле на конкурсе. Я надеюсь, что мы получим положительный результат.

- Просто удивляете. Это редкая история, когда в частном секторе создаются ТОС. Не потому, что соседи не дружны, а потому что тонкостей очень много. Есть свои нюансы, и мышление человека, который живет в своем доме, несколько другое, чем в МКД.

- Конечно, здесь необходима достаточно серьезная работа. Нужно проговорить, посмотреть, какие возможности существуют, и главное - собрать людей. Собрать индивидуальных владельцев жилья гораздо сложнее, чем МКД.

- Антон Михайлович, нет ли у ваших ТОСов завышенных ожиданий? Поясню, что я имею в виду. Некоторые хотят решить все проблемы за один-два сезона, пока есть энтузиазм. А если не получилось? Проект не прошел, смета не утверждена, уже начинаются разговоры: «Ой, ну все понятно, все, закрываем лавочку». И какой уж тут ТОС? С какими чувствами ваши ТОСы работают?

- У нас активные люди. Они понимают, что за секунду ни один вопрос не решается, что нужно смотреть на перспективу, нужно время для того, чтобы подойти к каждому вопросу, посмотреть на него с одной стороны, с другой стороны. Есть вопросы, которые в принципе невозможно решить через систему ТОС. Но это вопросы, которые не регулируются в этом направлении.

Люди находят в себе силы и осознание, что некоторые вопросы возможно решить через ТОС. Возможно, не за один год, как вы правильно сказали. Может, это будет один, два или три года. Мы знаем примеры моих коллег-депутатов, которые уже неоднократно создавали ТОСы, которые по четыре года получают финансирование и совершенно серьезно изменили свои условия проживания на территории.

Я считаю, что мой округ в состоянии это сделать. У меня очень много энтузиастов, которые уже готовы вкладываться в проекты с точки зрения своих мыслей, содержательной части. А наша задача - подхватить, помочь, довести до реализации. Мы обязательно помогаем готовить проектную документацию, мы готовим сметные расценки. За счет опыта в строительстве для меня эта тема очень понятна. У нас есть возможность, преимущественное право, назовем это так, подготовить документацию именно в том формате, который требуется для получения финансирования.

- И это очень важно. Многих обывателей как раз в стройке и пугают все эти сметы, расчеты и так далее. Ничего страшного и сложного в этом нет, когда это родная сфера. Это безусловно. Мне кажется, людям это очень большая помощь. Получается, что все те проекты ТОС – это тоже своего рода карта наказов для вас и программа действий сразу на несколько сезонов?

- Конечно. Это же реализуется не в один момент. Вот на днях мы встречались с Борисом Андреевичем Елкиным (главой города Пскова – ред.), обсуждали как раз заключение конкурсных процедур по тем проектам, которые приняты и будут приняты. Мы понимаем прекрасно, что работа по ним начнется летом. И закончится осенью, может быть, чуть позже, но она будет закончена, и это будет результат, и этими результатами можно гордиться. Гордиться не мне, как депутату, а в первую очередь тем гражданам, которые доверили возможность и которые создали эту систему. Потому что создает не депутат, депутат является проводником. Создают люди, создают непосредственно те граждане, которые проживают на своей территории, которые за нее радеют и которые готовы обеспечивать ее развитие.

Субботники

- Общественную активность на территории вы этой весной также поддерживаете с помощью субботников. Один большой, в который включились абсолютно разные люди, сообщества, представители всевозможных организаций и объединений, прошел на Любятовской набережной. А затем еще два. Это интересный подход, опять же. Это и общение, и объединение, интересная модель для работы. Для вас это что? Сделай то, что можешь сам?

- Отчасти, да. Для меня главное, что люди откликаются на эти предложения. Мы же работаем на территории и, как вы правильно сказали, у нас получилось привлечь к работе на субботниках не только жителей, которые проживают на территории, на которой происходит эта работа, но и сотрудников ведомств, которые присутствуют на этих территориях. Ту же Росгвардию. Огромное спасибо им за то, что они приняли участие в субботнике. Ребята пришли, помогли и отработали от начала до конца. И это не была какая-то разнарядка начальства, это было их личное мнение, потому что часть служащих проживает на той же самой земле. Это здорово. Они были рады тому, что они могут принять участие, помочь организовать элементарную уборку территории.

Это же не первый раз, когда мы проводим на любятовской земле и вокруг церкви, моста субботники. И мы будем развивать эту историю дальше. Я считаю, что она максимально эффективна. И те два субботника, которые прошли 16 апреля, они тоже были не просто субботниками, а площадкой переговоров. Есть вопросы, которые не решены внутри моего округа. Эти вопросы можно обсудить на субботнике, а потом принять решения.

Субботники – это не только работа, хоть уборка территории и приведение ее в надлежащее состояние тоже очень важны. В то же время, в первую очередь – это возможность общения. Общение очень важно сейчас. Особенно сейчас, когда вокруг и внутри страны происходят различные события, которые для нас принципиально важны.

Взаимодействие с РПЦ

- Антон Михайлович, заметила, что вы по части проведения депутатских приемов общаетесь с населением в библиотеке «БиблиоЛюб». Это ваша основная точка была. Сейчас вы взаимодействуете с храмом в Любятово. Это тоже точка опоры, с одной стороны, а с другой стороны, люди туда приходят, и это уже объединение, что называется, по вере. Ну и движение это совершенно позитивное. Это тоже интересный момент вашей работы.

- На самом деле, любое сообщество, которое существует на территории Псковской области, на территории моего округа, для меня важно. Церковь – это очень важное место, которое объединяет людей.

- Особенно сейчас. Я про это и заговорила после ваших слов...

- Это наша вера, которая исповедуется исконно на Руси. Это не значит, что мы каким-то образом ущемляем другие конфессии. Ни в коем случае. Я с огромным пониманием отношусь и к мусульманам, и к иудейской вере, ко всему. Но есть православная вера, которая помогает. Я – крещеный человек, и это мне помогает в моей работе. Я с огромным удовольствием участвую в жизнедеятельности, в развитии. А церковь – это тоже очень понятный для нас институт, понятный для проживающих на территории всей страны и в первую очередь - для псковичей. Потому что псковичи – это люди, которые окружены культурой православия. Мы не можем не обращать на это внимание. Огромное спасибо тем людям, которые приходят в церковь, которые имеют собственные постулаты и понимание дальнейшего развития и Псковской области, и третьего округа, которые помогают нам в нашей работе.

Ремонт улиц Вокзальной и Льва Толстого

- А это уже про атмосферу в округе, про духовность. Кстати, тоже не с каждым вашим коллегой я могу про это поговорить. Спасибо. Вернемся к чисто прикладным вещам в округе. Начались работы на улице Вокзальной. Это очень важная магистраль и для города, и для вашего округа. Пожалуй, помимо улицы Николая Васильева. Мне кажется, напрашивалась она на ремонт, как и еще одна улица, которая, кажется тихой, спокойной, но вместе с тем она отчасти дублирует функции Октябрьского проспекта – это улица Льва Толстого. Я там часто езжу и думаю: Господи, когда же дойдут до нее руки? Антон Михайлович, каковы перспективы?

- Насчет Вокзальной улицы, естественно, это большая заслуга города и лично руководителя Бориса Андреевича. Он услышал обращения граждан, которые мы поступали в его адрес.

- Были к вам обращения?

- Были обращения такие. И это хорошее подспорье, хорошее событие для округа. Это улица с оживленным движением, мы это прекрасно понимаем. Это одна из витрин города, и очень здорово, что сейчас работа на ней проводится.

По Льва Толстого. Абсолютно необходимо ее делать. Это мы тоже понимаем. Такие же обращения у нас поступали неоднократно, и на днях на встрече с Борисом Андреевичем мы это тоже обсуждали. Я думаю, что в ближайшее время город найдет возможности и ресурсы для того, чтобы решить эту задачу. По крайней мере, есть понимание того, что эту задачу решать необходимо. У нас есть совместное понимание с исполнительными органами власти, что очень важно.

- Очень здорово, когда ты задаешь вопрос, а на него уже почти найден ответ.

- Я не хочу брать на себя обещания. Это, все-таки, не прерогатива депутата, это прерогатива города. Но с учетом тех отношений, которые у нас выстроены с городской администрацией, я думаю, что мы добьемся общего результата. Он очень важен и для жителей нашего района, и для города.

- На самом деле, этот вопрос я прежде адресовала Борису Андреевичу, и он обещал.

- Мы с ним на одной волне работаем. Я уверен, что мы друг друга слышим. Еженедельные и ежемесячные встречи, которые у нас проходят, всегда максимально продуктивные. Мы обращаемся к администрации города с вопросами не только самостоятельно, не только я прихожу и говорю, что есть такая-то проблема, мы приводим с собой активное население. Борис Андреевич охотно встречается с населением. Людям очень важно, что их слышат.

Контрольный выезд в округ

- Контрольный выезд когда будет в ваш округ? Ведь есть такая практика?

- В ближайшее время мы это планируем. Опять же, на днях мы это обсуждали. Скорее всего, это будет июнь-июль. Мы поедем по конкретным объектам, которые являются проблемными для нашей территории, для нашего округа. Будем пытаться найти совместное решение.

Предварительное голосование

- Последний вопрос. Вы пробуете свои силы в предварительном голосовании «Единой России» на выборах более высокого уровня. Что стало определяющим фактором такого решения?

- Во-первых – это доверие населения. Я почувствовал, что я могу полагаться на тех людей, с которыми сейчас работаю на третьем округе. С учетом того, что моя специфика работы связана со строительством и частично со спортом, у меня есть возможность общаться с другими субъектами, представляющими интересы Псковской области. Когда на тебя реагируют достаточно положительно, есть желание попробовать», – сказал Антон Мороз. «Естественно, это определенный азарт, но в то же время я не принял бы такого решения без поддержки партии. Я все обсудил с губернатором, с руководителем партии, с секретарем партии и только после этого я решил, что попробую себя в новой роли. Если получится получить доверие населения, естественно, я буду представлять интересы псковских жителей на более высоком уровне, не забывая о тех обещаниях, которые я дал, избираясь депутатом третьего округа

Беседовала Любовь Кузнецова

