Артур Гайдук: Задачи на выборы те же – сохранить представительство в регпарламенте

Сохранить представительство партии «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов - основная задача Псковского регионального отделения на выборы-2026. Такое мнение озвучил в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель реготделения, депутат Артур Гайдук.

«Задачи у нас те же, что и были во всех прошлых выборных процессах. Мы должны сохранить, а лучше приумножить количество мест представительства в областном Собрании, достойно поучаствовать в выборах в Государственную Думу. Мы планируем выступить не хуже, чем до этого. Что касается личного состава, тройки лидеров, пока ничего сказать не могу. Пока идут переговоры, решение не принято. Обсуждение будет в конце июня, фамилии - чуть позже. Мы готовы к политической борьбе», – сообщил Артур Гайдук.

Также он не исключил участие реготделения в политических блоках, если это пойдет на пользу гражданам.

«Мы готовы на любое сотрудничество, если это идет на пользу делу, на пользу людям. Фактически мы вступали в блоки, совместно участвовали в принятии определенных решений, или предложениях с другими партиями. Я не вижу в этом ничего страшного. Повторяю, лишь бы это было на пользу людям, на пользу делу», – добавил Артур Гайдук.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Реклама на ПЛН

