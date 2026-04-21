 
Политика

Экс-координатор псковского ЛДПР заявился на предварительное голосование «Единой России»

0

Командир взвода, сторонник партии «Единая Россия», экс-координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко выдвинулся на предварительное голосование партии «Единой России», сообщается на сайте партии.

Сергей Макарченко примет участие в предварительном голосовании для выбора кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва по списку.

Родился 14 октября 1978 года в Рязани. С трех лет жил в Пскове, окончил местную школу №16.

Работал в центральном аппарате ЛДПР, в том числе курировал Северо-Западный федеральный округ. Являлся помощником депутата Государственной Думы ФС РФ. С мая 2011 года по 28 февраля 2015 года - координатор Псковского регионального отделения ЛДПР.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку ЛДПР. Также участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №12 – занял пятое место (9,9%). В областном Собрании входил в состав комитета по АПК и природопользованию.

С октября 2014 года работал генеральным директором регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В августе 2017 года вышел из рядов ЛДПР.

В 2022 году принимал участие в специальной военной операции.

В январе 2023 года возглавил Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края, был заместителем главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

В настоящее время в звании лейтенанта принимает участие в СВО.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Макарченко Сергей Викторович

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026