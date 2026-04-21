Экс-координатор псковского ЛДПР заявился на предварительное голосование «Единой России»

Командир взвода, сторонник партии «Единая Россия», экс-координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко выдвинулся на предварительное голосование партии «Единой России», сообщается на сайте партии.

Сергей Макарченко примет участие в предварительном голосовании для выбора кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва по списку.

Родился 14 октября 1978 года в Рязани. С трех лет жил в Пскове, окончил местную школу №16.

Работал в центральном аппарате ЛДПР, в том числе курировал Северо-Западный федеральный округ. Являлся помощником депутата Государственной Думы ФС РФ. С мая 2011 года по 28 февраля 2015 года - координатор Псковского регионального отделения ЛДПР.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку ЛДПР. Также участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №12 – занял пятое место (9,9%). В областном Собрании входил в состав комитета по АПК и природопользованию.

С октября 2014 года работал генеральным директором регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В августе 2017 года вышел из рядов ЛДПР.

В 2022 году принимал участие в специальной военной операции.

В январе 2023 года возглавил Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края, был заместителем главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

В настоящее время в звании лейтенанта принимает участие в СВО.