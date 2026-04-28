Наталья Федорова: В результате муниципальной реформы у округа появилось больше возможностей

2025 год был ознаменован важнейшими событиями по преобразованию не только для Псковского района, но и для всей системы местного самоуправления региона, заявила глава муниципалитета Наталья Фёдорова, выступая с отчетом о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, Наталья Федорова напомнила, что преобразование Псковского района в муниципальный округ осуществлялось в соответствии с областным законом на основании принятых решений представительных органов сельских поселений и района.

 
«Сложная юридическая и организационная работа в условиях переходного периода проводилась с начала 2025 года по дорожной карте. С 1 января 2026 года Псковский район полностью преобразован в Псковский муниципальный округ. Все бывшие администрации сельских поселений остались на прежних местах, но утратили статус юридических лиц и называются территориальными отделами. На территории округа функционирует семь территориальных отделов, весь состав муниципальных служащих практически сохранен. В результате изменений у муниципалитета появилось больше возможностей для развития территорий и привлечения дополнительных финансовых средств, специалисты на местах нацелены на работу с населением», - подчеркнула глава муниципального округа.
Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

