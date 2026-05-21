Политолог Дмитрий Солонников — о старте парламентских выборов, борьбе за второе место и «уходящей натуре»

Грядущие парламентские выборы в России должны получиться насыщенными, конкурентными и в ряде случае непредсказуемыми. Такой прогноз в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) озвучил известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Оценивая активность партий, он отметил, что все основные политические силы уже не первый месяц готовятся к избирательным кампаниям.

«Политическая жизнь живая, это не что-то высеченное в граните. Избиратели и граждане реагируют на все происходящее. Объективная ситуация также сложная. Избиратель и на это реагирует. Ничего особенного. Подготовка к выборам идет давно, и не только в последние несколько недель или месяцев. С прошлой осени можно было заметить активность и среди депутатского корпуса, и среди партийного руководства всех партий, и среди всех заинтересованных сторон, участников процесса, которые так или иначе включены в наши электоральные мероприятия», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, одним из наиболее важных политических событий весны 2026 года является предварительное голосование «Единой России». Дмитрий Солонников считает, что там будут неожиданности.

«"Единая Россия" самая активная и не потому, что это партия власти. Кампания и праймериз идут с 11 марта, началось выдвижение и регистрация желающих поддержать того или иного кандидата. Это заметное политическое событие. Это эффективный способ привлечь внимание, способ посмотреть на то, какой кандидат активно работает. Заранее ничего не определено. За предварительным голосованием интересно следить: как выдвигаются кандидаты, как идет голосование, насколько активно сторонники партии регистрируются на портале для того, чтобы отдать свои голоса. У партии есть свои фавориты, но если на предварительном голосовании они не проявят должной активности и создастся впечатление, что они пришли просто прокатиться, как жених на повозке по деревне, думая, что невеста уже его ожидает, то ничего не получится. Проводимые партией мероприятия – это заявка на то, чтобы захватить большой кусок информационного пространства. Поэтому первое внимание к "Единой России". Это самая большая фракция в Госдуме, самое большое представительство в законодательных органах субъектов Федерации, максимальная активность», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

По его мнению, ЛДПР может побороться за звание партии №2 – для этого есть все предпосылки. Также партия активно использует образ покойного бывшего лидера Владимира Жириновского, что помогает им нарастить электоральный потенциал.

«Когда-то, на первых выборах в Государственную Думу, ЛДПР получила большинство голосов по партийным спискам. Тогда у ЛДПР получилось сходу заявиться в новую российскую реальность. Псковская область была базовым регионом для ЛДПР. У партии был сложный момент, когда нас покинул Владимир Вольфович Жириновский. Был вопрос, сохранится партия или нет, потому что мы все понимаем – бренд "Жириновский" был сильнее, чем бренд ЛДПР. Но им удалось сохраниться и мы видим, что в ряде регионов поддержка даже выросла. По целому ряду направлений – это вторая сила. На президентских выборах у Леонида Слуцкого тоже был очень хороший результат, занял третье место. Сейчас для ЛДПР сложный момент с использованием искусственного интеллекта, потому что образ Жириновского с использованием ИИ активным образом продвигался. Ограничение использования этих технологий в избирательной кампании часть агитации снимет. Бренд Жириновского используется, и он партии помогает. Получится второе место у ЛДПР или не получится - вопрос спорный, но они будут за это бороться», – подчеркнул Дмитрий Солонников.

Говоря о коммунистических партиях, политолог считает, что коммунисты активно используют в предвыборной гонке сложную социально-экономическую обстановку.

«Когда мы говорим о коммунистах, я говорил бы о двух партиях – КПРФ и "Коммунисты России". На выборах на Северо-Западе и КПРФ, и "Коммунисты России" выступали одинаково. "Коммунисты России" будут КПРФ поджимать. У КПРФ есть определенные проблемы с лидерством. Нынешний лидер - Геннадий Андреевич Зюганов уже не тот коммунист на броневике, каким он был в 90-х годах. На коммунистов играет сложная социально-экономическая ситуация, об этом и наш президент говорил на совещании с правительством, а коммунисты эту тему достаточно активно отыгрывают. Поэтому свои плюсы у них тоже есть. И их бодрость, что они сохранятся как вторая партия, тоже имеет определенные основания», – отметил политолог.

Также он высказался о новшестве в предвыборной гонке у коммунистов – проекте «Народный кандидат». По мнению политолога, КПРФ нужна эта технология, если они хотят привлечь к себе голоса молодежи.

Дмитрий Солонников считает, что «Справедливая Россия» также борется, чтобы попасть в Государственную Думу, вопреки прогнозам и данным социологических исследований.

«Продвижение их повестки, в том числе на международной платформе, активно, интересно, были заметны спикеры, и тоже это заняло определенную информационную нишу и было отражено в медийном пространстве, не говоря о том, что в "Справедливой России" тоже идет перестановка. Обновление кадров – это естественный процесс. "СР" борется за то, чтобы пройти в Государственную Думу. Не все однозначно, не все рейтинги предсказывают такой результат, но борьба идет. Когда-то партия вообще планировала быть второй партией страны. Задача понятна, все ставят задачу максимум, чтобы выполнить возможные прогнозы», – сказал Дмитрий Солонников.

Политолог высоко оценил шансы «Новых людей» стать второй партией в парламенте страны. По его мнению, эта партия также активно работает с аудиторией и ставит острые вопросы.

«У "Новых людей" очень неплохие шансы тоже стать второй партией. Выступления лидеров партии Даванкова и Нечаева интересны, они работают на свою молодежную среду, активно работают со своим избирателем. "Новые люди", как партия, построенная на профессиональной основе, построенная на профессиональном, во многом частном финансировании, всегда считает деньги. Там есть люди, которые умеют их считать. Они работают на свои целевые группы, и основные болевые вопросы они озвучивают. Если болевой вопрос для молодежи сейчас - это коммуникация в интернете, то там это будет обсуждаться. Идея "Новых людей" - привести бабушку на избирательный участок: "Бабушка, я твой внук, проголосуй за меня" – тоже красиво, интересно», – считает Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, для партии «Яблоко» 2026 год может стать последним циклом, в котором они участвуют.

«"Яблоко" - уходящая натура. Объективно и честно. Единственное, где "Яблоко" активно присутствовало – это Северо-Запад. "Яблоко" было сильно в Карелии, в Петербурге и в Псковской области. Все идет к тому, что это последний цикл, где "Яблоко" участвует. А что мы хотим от партии, которая выступает против федеральной политики, против специальной военной операции? И вообще, посылы этой партии откровенно находятся на грани фола. Мы все прекрасно понимаем, что страна находится в ситуации ведения военных действий, и выступая с альтернативным мнением, сильно похожим на мнение наших идеологических противников, наверное, нужно задуматься о том, что вы делаете», – сказал Дмитрий Солонников.

Также политолог оценил потенциал ряда других непарламентских партий.

«"Зеленые" – объединение двух партий. "Зеленая альтернатива" и "Экологическая партия зеленых" объединились, и не факт, что это выстрелит на федеральном уровне. Я думаю, что они усилят свое представительство, как объединенная партия, в законодательных органах власти субъектов Федерации», – сказал политолог.

Он не исключил, что "Партия пенсионеров" может получить на выборах результат, который станет неожиданностью для многих.

«"Партия пенсионеров", я думаю, что снова сможет показать интересный результат. Они все время чуть-чуть не добирают для того, чтобы пройти избирательный барьер. Но опять же, у нас, на Северо-Западе, в ряде субъектов РФ они присутствуют в законодательных органах власти», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

Говоря о партии «Родина», он отметил их экономическую программу, с которой она, вероятно, пойдет на выборы.

«Партия "Родина" периодически объявляет, что сейчас мы тут победим, сейчас мы тут выстрелим, что с нами будет Захар Прилепин. Но Захар Прилепин вряд ли с ними будет, посмотрим, перейдет он от "Справедливой России" или нет. У них будет своя экономическая программа, при этом уникальная, разработанная, ее можно будет посмотреть», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.