«Герои земли Псковской» рассказали о своей мотивации идти в политику

Участники кадровой образовательной программы «Герои земли Псковской», ветераны специальной военной операции - депутат Псковского муниципального округа Андрей Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и помощник заместителя губернатора Псковской области Николай Алексеев приняли решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» для того, чтобы применить на практике те знания, которые они получили, на благо псковичей. Свои мнения они высказали в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если гражданин к тебе обращается, значит, он просит помощи. Это одна из причин, почему я решил участвовать в предварительном голосовании и выдвинуть свою кандидатуру. Я хочу свои знания и навыки, которые получил, использовать как можно более эффективно и стать тем самым мостиком между ними и нашими органами исполнительной власти. С форума "Есть результат" я для себя вынес, что работа ведется большая и кропотливая. К сожалению, в каких-то моментах она не такая быстрая, как бы нам хотелось, но она идет. Динамика есть, есть диалог. Народная программа работает, людей слышат. Народная программа как инструмент — вменяемая и гибкая. Она направлена на улучшение жизни. Мы все равно добьемся успеха. У нас нет другого выбора, иначе для чего это нужно было начинать?» – высказал свое мнение Михаил Каратыш.

На решение Андрея Ключко принять участие в предварительном голосовании повлияла его погруженность в депутатскую работу как народного избранника в Псковском муниципальном округе и совместная работа с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым в региональном парламенте.

«Являясь муниципальным депутатом, живя на этой земле, для меня была большая честь, что люди оказали мне свое доверие. Я вижу их проблемы, мы очень часто встречаемся с людьми. В рамках программы обучения прохожу стажировку в Псковском областном Собрании депутатов, и я глубоко окунулся в эту работу. Решение принять участие в предварительном голосовании не возникло спонтанно. Я понял, что смогу принести пользу, поэтому решил стать частью этой команды», – отметил Андрей Ключко.

Мотивацией для участия в праймериз для Николая Алексеева стало то, что он не боится принимать ответственность за предлагаемые решения. По его мнению, среди граждан существует запрос на тех, кто готов решать их проблемы.

«Участие в кадровой программе и решение пойти на предварительное голосование не случайны. Это последовательные решения. По мере обучения мы проходили практику в министерствах, выезжали в муниципальные округа, и я отчетливо понимал, что готов нести эту серьезную ответственность. Также, когда во время обучения мы с коллегами решали задачи, многие отмечали, что я могу найти нестандартное решение, но при этом я могу взять на себя ответственность за это решение. Получалось довольно-таки интересно и хорошо. Люди хотят видеть тех, кто понимает их проблемы и кто готов решать эти проблемы. Это тоже меня подтолкнуло идти на предварительное голосование с тем, чтобы получить поддержку партии и в дальнейшем участвовать в выборах в Законодательное Собрание Псковской области», – заключил Николай Алексеев.

Напомним, 144 кандидата зарегистрировались на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области.