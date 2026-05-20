«Герои земли Псковской» рассказали о своей мотивации идти в политику

Участники кадровой образовательной программы «Герои земли Псковской», ветераны специальной военной операции - депутат Псковского муниципального округа Андрей Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и помощник заместителя губернатора Псковской области Николай Алексеев приняли решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» для того, чтобы применить на практике те знания, которые они получили, на благо псковичей. Свои мнения они высказали в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).
На решение Андрея Ключко принять участие в предварительном голосовании повлияла его погруженность в депутатскую работу как народного избранника в Псковском муниципальном округе и совместная работа с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым в региональном парламенте.
Мотивацией для участия в праймериз для Николая Алексеева стало то, что он не боится принимать ответственность за предлагаемые решения. По его мнению, среди граждан существует запрос на тех, кто готов решать их проблемы.
«Участие в кадровой программе и решение пойти на предварительное голосование не случайны. Это последовательные решения. По мере обучения мы проходили практику в министерствах, выезжали в муниципальные округа, и я отчетливо понимал, что готов нести эту серьезную ответственность. Также, когда во время обучения мы с коллегами решали задачи, многие отмечали, что я могу найти нестандартное решение, но при этом я могу взять на себя ответственность за это решение. Получалось довольно-таки интересно и хорошо. Люди хотят видеть тех, кто понимает их проблемы и кто готов решать эти проблемы. Это тоже меня подтолкнуло идти на предварительное голосование с тем, чтобы получить поддержку партии и в дальнейшем участвовать в выборах в Законодательное Собрание Псковской области», – заключил Николай Алексеев.
Напомним, 144 кандидата зарегистрировались на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области.