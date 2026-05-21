Замглавы ЦИК Приднестровья: Думаю, доверие к выборам в России выросло

Часть норм, предложенных для внесения в Избирательный кодекс Приднестровья, взята из Избирательного кодекса Псковской области, сообщила заместитель главы официального представительства Приднестровья в России, заместитель председателя ЦИК Приднестровья, кандидат юридических наук Елена Городецкая в эфире ПЛН FM (102.6 FM).
При этом Молдова, например, запрещает проведение российских выборов на своей территории, включая Приднестровский регион. «Но вопреки этому мы провели голосование. Это все сопровождалось уничтожением вертолета воинской части в день голосования на выборах президента России. Люди стояли под дождем в очереди 4-5 часов, чтобы проголосовать. Поэтому мы хорошо знаем российское законодательство. За последние 10 лет большой рывок сделан в сторону оптимизации этого процесса и того, чтобы сделать его честным, открытым, но и при этом защитить электоральный суверенитет. Многие нормы мы переняли в свой Избирательный кодекс. Кстати часть этих норм я предложила из Избирательного кодекса Псковской области», - продолжила заместитель главы официального представительства Приднестровья в России.
Елена Городецкая отметила, что факт принятия части норм российского законодательства в законы Приднестровья ярко демонстрирует отношение приднестровцев к российским нормативным актам. «Законодательство России очень прогрессивное. Приведу пример, что в Соединенных Штатах, если кандидат умирает за два месяца до выборов, то его не исключают из бюллетеня. Я думаю, что доверие к выборам внутри страны выросло», - заключила она.
Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.