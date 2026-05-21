Замглавы ЦИК Приднестровья: Думаю, доверие к выборам в России выросло

Часть норм, предложенных для внесения в Избирательный кодекс Приднестровья, взята из Избирательного кодекса Псковской области, сообщила заместитель главы официального представительства Приднестровья в России, заместитель председателя ЦИК Приднестровья, кандидат юридических наук Елена Городецкая в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы обладаем богатым опытом изучения избирательных практик государств, расположенных по обе стороны от Приднестровья. Это обусловлено тем, что в республике официально признаны три языка: русский, украинский и молдавский, а на её территории проживают представители 72 национальностей. Поэтому мы были вовлечены в избирательные процессы Молдовы, Украины, России и свои собственные. Российское законодательство пропускали через себя многократно, потому что более 200 тысяч граждан России на нашей территории и организуется голосование на федеральных выборах», - сказала Елена Городецкая.

При этом Молдова, например, запрещает проведение российских выборов на своей территории, включая Приднестровский регион. «Но вопреки этому мы провели голосование. Это все сопровождалось уничтожением вертолета воинской части в день голосования на выборах президента России. Люди стояли под дождем в очереди 4-5 часов, чтобы проголосовать. Поэтому мы хорошо знаем российское законодательство. За последние 10 лет большой рывок сделан в сторону оптимизации этого процесса и того, чтобы сделать его честным, открытым, но и при этом защитить электоральный суверенитет. Многие нормы мы переняли в свой Избирательный кодекс. Кстати часть этих норм я предложила из Избирательного кодекса Псковской области», - продолжила заместитель главы официального представительства Приднестровья в России.

Елена Городецкая отметила, что факт принятия части норм российского законодательства в законы Приднестровья ярко демонстрирует отношение приднестровцев к российским нормативным актам. «Законодательство России очень прогрессивное. Приведу пример, что в Соединенных Штатах, если кандидат умирает за два месяца до выборов, то его не исключают из бюллетеня. Я думаю, что доверие к выборам внутри страны выросло», - заключила она.

Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.