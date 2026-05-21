IV форум ТИК собрал в Пскове около 100 участников со всей России

Стартовал IV Форум территориальных избирательных комиссий «ТИК – сила регионов: межрегиональный опыт организации выборов». Мероприятие собрало представителей избирательных комиссий субъектов РФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Пскове собрались около 100 человек из 21 субъекта Российской Федерации: Алтайский край, Воронежская область, Еврейская автономная область, Запорожская область, Ивановская область, Костромская область, Ленинградская область, Луганская Народная Республика, Ненецкий автономный округ, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленская область, Федеральная территория «Сириус», Удмуртская Республика, Херсонская и Псковская области.

«Спасибо, что вы приезжаете. Нам важно обмениваться опытом», — поприветствовал участников председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с видеообращением: «Нашу площадку хорошо знают далеко за пределами региона. Очень здорово, что интересы продолжают расти. Тем для обсуждения много. Все это имеет особое значение в преддверии выборной кампании. Но я уверен, что вы, участники избирательной системы, сделаете так, чтобы люди поняли, что выборы легитимные».

Программа IV Форума территориальных избирательных комиссий рассчитана на два дня: 21 и 22 мая, основной темой станет межрегиональный опыт организации выборов.

Участники встречи планируют обсудить ряд актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний в Единый день голосования 2026 года, обмена опытом, а также наладить горизонтальные связи между членами избирательных комиссий.

Напомним, форум проводится с 2023 года и собирает на своей площадке представителей региональных избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Он уже стал ежегодным и уникальным мероприятием и собирает лучшие практики избирательных комиссий страны.

Организатором является Избирательная комиссия Псковской области при поддержке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и правительства Псковской области.

В 2023 году в I Форуме территориальных избирательных комиссий приняли участие 85 человек из 12 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2024 - из 18 субъектов, в том числе представители новых регионов и коллеги из Республики Беларусь, в 2025 – из 24 субъекта Российской Федерации и Республики Беларусь.

21 мая 2025 года председатель ЦИК России Элла Памфилова лично принимала участие в открытии форума, пленарном заседании «Цифровая трансформация избирательного процесса: новые вызовы и возможности», а также выступала перед сотрудниками избирательной системы в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.