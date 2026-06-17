Дмитрий Солонников оценил методы продвижения кандидатов перед выборами-2026

Свою оценку нынешним методам продвижения кандидатов от политических партий в преддверии избирательной кампании 2026 года дал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«У "Единой России" понятная идеология – это партия власти. У них лица вертикали власти: президент, правительство, губернатор и так далее. И их линия строится с этой связью: от первого лица дальше в правительство, в Госдуму и в регион. Народная программа, предварительное голосование, все это в одной газете», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

По словам политолога, КПРФ в своих материалах, как правило, старается не привлечь новую аудиторию, а удержать прежнюю на материалах, связанных с ностальгией по СССР. «Предположим, есть какой-то анализ, который говорит о том, что с молодежью работать тяжело и практически невозможно. Не знаю, почему, но предположим. Наша задача - удерживать людей, которые позитивно относятся к советскому периоду: это или люди из этого периода, или те, которые посмотрели позитивные фильмы про СССР и хотят сами погрузиться в эту стилистику. Их будет немного, но они будут постепенно вливаться в наше сообщество. Будет понятное деление по принципу "свой-чужой". Да, это не победа, с этим никогда не получить большинство, с этим никогда власть не взять, но это удержание определенной позиции, практически гарантированной, без риска. Может, это такой технологический ход. Почему нет? Ради Бога, нормальное решение», – добавил Дмитрий Солонников.

Также он оценил введение в информационное поле лидера ЛДПР Леонида Слуцкого вместо бренда «Жириновского». По мнению гостя студии, партия успешно с этим справляется. «Есть другой путь, который в этом году показали либерал-демократы. Им нужно было активно ввести Леонида Слуцкого в политическую жизнь. И у них очень яркие, очень грамотные агитматериалы, появившиеся до начала избирательного процесса – где все ярко, на каждой странице хорошие фотографии, красиво сделанные, броские. Все зависит от стратегии. Если задача зайти в кампанию с неизвестным лицом или вообще с неизвестным брендом, когда партия только заходит, конечно, это должно быть супер ярко, на грани фола, скандально, чтобы об этом начали говорить, чтобы это прозвучало и чтобы юридических последствий не было. Но даже небольшие юридические последствия для политики, все, кроме некролога, в плюс. Вот Слуцкий есть в определенных пиджаках, вот он в этом стиле идет, и все его коллеги-однопартийцы примерно также одеваются во время рекламной кампании», – подчеркнул Дмитрий Солонников.

Он также отметил, что у «Справедливой России» также четко выстроена кампания по продвижению от федерального до регионального уровня. «У "Справедливой России" очень четкие выборные цвета. Лучше или хуже, спорить сейчас бессмысленно, все цвета выбраны. В них делается вся компания. И это должно быть от одного АПМ (агитационно-пропагандистского материала – ред.) к другому, от регионального к федеральному. Одинаково забрендированы все пикетчики. Тут не должно быть самостоятельности, мол, вдруг местный политтехнолог придумал, что у себя в районе он сделает все совсем по-другому. Такого нет», – добавил политолог.

Дмитрий Солонников также считает, что некоторым партиям не нужно активно использовать в агитматериалах первых лиц. Так, например, партия «Новые люди» делает упор на местных кандидатов, так как они более узнаваемы, нежели их руководство. «У каких-то партий первые лица, может, и не нужно показывать чрезмерно. Если будет фотография Нечаева (Алексей Нечаев – депутат Государственной Думы, председатель партии "Новые люди" – ред.) на первой полосе газеты "Новые люди", люди будут брать эти газеты, но они не будут на них реагировать. При том, что Нечаев очень грамотный человек, хорошо строит партию. И на их АПМ это тоже часто видно. Там не он, там молодые ребята, прекрасные, улыбающиеся. Они не педалируют на фотографиях первых лиц и правильно, потому что их не узнают, их не будут узнавать. Просто позитивный образ молодого человека – да, тем более, если этот образ - местный кандидат, его здесь знают. Вот это нужно распространять», – заключил политолог.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.