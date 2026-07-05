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Игорь Романов возглавил список «Новых людей» на выборах в Заксобрание Псковской области

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Секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов возглавил список партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области по единому избирательному округу. Соответствующее решение принято сегодня, 5 июля, на общем собрании регионального отделения партии «Новые люди», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ПЛН

Помимо него в список вошли депутат Островского окружного собрания от «Новых Людей», бывший замглавы Псковского района Денис Поздняков и член партии Александра Радион.

В повестку конференции также вошли вопросы о тайном голосовании по выдвижению списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области восьмого по единому округу и одномандатным округам.

Как сообщалось ранее, на съезде партии Игорь Романов был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы по псковскому одномандатному округу №150.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

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