«Дневной дозор»: Нужно ли согласовывать в Москве назначение региональных чиновников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли согласовывать назначение региональных чиновников профильными министерствами правительства России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
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Минспорт России получил право согласовывать назначение и увольнение региональных министров спорта. Соответствующий федеральный закон №160-ФЗ опубликован и вступает в силу. Закон усиливает координацию государственной политики в спорте между федеральным центром и регионами. Главное изменение – Минспорт России получает право согласовывать назначение и увольнение руководителей региональных органов управления спортом. Речь идет о министрах спорта субъектов и руководителях профильных ведомств. По сути, закон формирует единую вертикаль управления отраслью. Это должно повысить ответственность региональных спортивных властей за результаты работы, ускорить реализацию федеральных программ.
Стоит ли дать подобные полномочия и другим профильным министерствам правительства России? Нужно ли согласовывать назначение региональных чиновников? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дягтерев в интервью «Матч ТВ» отметил, что этот закон позволит укрепить всю экосистему спорта.
Фото: Минспорт России
Мнение, схожее с позицией федерального министра, высказал и экс-советник губернатора Псковской области, в прошлом председатель комитета по образованию региона, а в настоящее время председатель областной Общественной палаты Александр Седунов. По его мнению, подобное согласование может способствовать развитию кадрового потенциала.
Экс-начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, вице-спикер Законодательного Собрания региона Армен Мнацаканян также поддержал инициативу согласования региональных министров на уровне Федерации. Он считает, что такая практика существовала и раньше.
Противоположной точки зрения придерживается экс-первый заместитель главы администрации Псковской области, руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Он уверен, что подобный подход неправильный и неэффективный.
Бывший заместитель председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле, глава Островского округа Дмитрий Быстров высказал менее критичную точку зрения, но и он убежден, что назначать министров в регионе должен губернатор.
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов полагает, что регионы должны сами разбираться со своими министрами, а проводить излишние согласования - ни к чему.
Согласование необходимо только по тем сферам, которые входят в систему федеральных органов власти, считает экс-руководитель аппарата и экс-замгубернатора, ныне - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В остальном, по ему мнению, согласования не нужны.
Мнения спикеров по вопросу согласования назначения региональных министров разделились. Одни выступают за такую практику. Они убеждены, что это укрепит единую вертикаль власти, защитит компетентных специалистов от необоснованных увольнений и наладит лучшую связь между федеральным центром и регионами. Для них это логичный шаг для укрепления порядка.
Другие — против. Они считают этот подход неэффективным и излишне централизованным. По их мнению, губернатор, как избранное лицо, должен самостоятельно формировать свою команду и нести за нее полную ответственность, а вмешательство Москвы лишь ограничит его полномочия и вернет к устаревшим методам управления. Дискуссия наглядно показала, что единого взгляда на этот процесс нет.
Александра Мошина