«Дневной дозор»: Нужно ли согласовывать в Москве назначение региональных чиновников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли согласовывать назначение региональных чиновников профильными министерствами правительства России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение сгенерировано ИИ

Минспорт России получил право согласовывать назначение и увольнение региональных министров спорта. Соответствующий федеральный закон №160-ФЗ опубликован и вступает в силу. Закон усиливает координацию государственной политики в спорте между федеральным центром и регионами. Главное изменение – Минспорт России получает право согласовывать назначение и увольнение руководителей региональных органов управления спортом. Речь идет о министрах спорта субъектов и руководителях профильных ведомств. По сути, закон формирует единую вертикаль управления отраслью. Это должно повысить ответственность региональных спортивных властей за результаты работы, ускорить реализацию федеральных программ.

Стоит ли дать подобные полномочия и другим профильным министерствам правительства России? Нужно ли согласовывать назначение региональных чиновников? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дягтерев в интервью «Матч ТВ» отметил, что этот закон позволит укрепить всю экосистему спорта.

Фото: Минспорт России

«Наконец-то принят долгожданный закон Госдумой, президентом подписан, одобрен Советом Федерации, теперь Минспорт согласовывает министров спорта регионов на должность, и увольнение тоже согласовывает. То есть если толковый министр стал в опале у губернатора, я сам служил губернатором, уже не удастся уволить без согласования с федеральным ведомством. Все это стягивает, укрепляет всю экосистему спорта».

Мнение, схожее с позицией федерального министра, высказал и экс-советник губернатора Псковской области, в прошлом председатель комитета по образованию региона, а в настоящее время председатель областной Общественной палаты Александр Седунов. По его мнению, подобное согласование может способствовать развитию кадрового потенциала.

«Я думаю, что практика, связанная с согласованием, уже была известна в современной России, и многие руководители так или иначе согласовывались и представлялись в федеральных структурах. Мне видится, что это один из возможных и, наверное, не самых плохих способов для развития кадрового потенциала».

Экс-начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, вице-спикер Законодательного Собрания региона Армен Мнацаканян также поддержал инициативу согласования региональных министров на уровне Федерации. Он считает, что такая практика существовала и раньше.

«Имея опыт в жизни, когда я работал на руководящих должностях, я могу сказать, не знаю, как сейчас, но когда меня назначали на должность начальника соцзащиты труда и занятости, не то, что негласно было, а помню, губернатор писал лично письмо Голиковой Татьяне Александровне, и Голикова согласовывала мою кандидатуру. Это было, и я считаю, что это нормально. Потому что одно дело, когда ты на региональном уровне управляешь министерством, а другое дело, когда еще надо работать с федеральной структурой. Надо, чтобы Федерация понимала, с кем они имеют дело, понимает ли человек в спорте, в культуре, в образовании. Я считаю, что это абсолютно нормальная логика. Я думаю, что эта практика есть, и она никуда не делась. Это мое мнение».

Противоположной точки зрения придерживается экс-первый заместитель главы администрации Псковской области, руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Он уверен, что подобный подход неправильный и неэффективный.

«В принципе я такой поход считаю неправильным и неэффективным. Мы возвращаемся ко времени, когда все считали, что все умные в Москве, а по всей России — так себе. Есть губернатор, избранный населением области, правительство области — это его аппарат, он назначает людей по своему усмотрению, мы — люди, избиратели, дали ему на это полномочия. Какой чиновник в Москве должен эти полномочия согласовывать и подтверждать. Я над этим не то, что смеюсь, но грустно всё это. Представьте, если, например, депутата в Псковскую городскую Думу «Единая Россия» начнет согласовывать в Москве. Это всё проходили в КПСС, и чем всё это закончилось? Короче, всё это чушь».

Бывший заместитель председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле, глава Островского округа Дмитрий Быстров высказал менее критичную точку зрения, но и он убежден, что назначать министров в регионе должен губернатор.

«Тут, мне кажется, в большей степени должен губернатор решать, а не Минспорта, потому что люди работают в регионе, что называется, на земле. Согласовывать, возможно, и да, но в большей степени высшее должностное лицо должно такие решения принимать. Это как раз о зоне ответственности, ведь с него спрашивают про все результаты работы, в том числе и по спорту. Поэтому, мне кажется, в любом случае таким образом надо всё делать».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов полагает, что регионы должны сами разбираться со своими министрами, а проводить излишние согласования - ни к чему.

«Я думаю, это перебор, потому что регионы по Конституции - это субъекты Федерации, они уж как-нибудь сами могут разобраться со своими министрами. Я не считаю, что нужно. Можно изменить Конституцию, сделать всех губерниями, тогда такая схема нормальная, но если исходить из той схемы, что у нас есть сейчас, то это перебор».

Согласование необходимо только по тем сферам, которые входят в систему федеральных органов власти, считает экс-руководитель аппарата и экс-замгубернатора, ныне - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В остальном, по ему мнению, согласования не нужны.

«Практика согласования региональных руководителей исполнительных органов власти федеральными министерствами достаточно давно распространена в Российской Федерации. Я думаю, что это года с 1996-го присутствует. Что касается реализации нового федерального закона, то там предусматривается право согласовывать назначение руководителей органов исполнительной власти, но только по отдельным направлениям. Я считаю, что такое возможно, но, как мне кажется, по достаточно важным сферам государственного управления, где полномочия региональных органов власти входят в систему федеральных органов власти. По иным вопросам, я думаю, согласование будет излишней процедурой, которую не стоит даже вводить на уровне федерального закона».

Мнения спикеров по вопросу согласования назначения региональных министров разделились. Одни выступают за такую практику. Они убеждены, что это укрепит единую вертикаль власти, защитит компетентных специалистов от необоснованных увольнений и наладит лучшую связь между федеральным центром и регионами. Для них это логичный шаг для укрепления порядка.

Другие — против. Они считают этот подход неэффективным и излишне централизованным. По их мнению, губернатор, как избранное лицо, должен самостоятельно формировать свою команду и нести за нее полную ответственность, а вмешательство Москвы лишь ограничит его полномочия и вернет к устаревшим методам управления. Дискуссия наглядно показала, что единого взгляда на этот процесс нет.

Александра Мошина