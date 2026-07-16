 
Политика

Александр Козловский подал документы для выдвижения кандидатом на выборах в Госдуму

0

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу. Об этом он сообщил в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Сегодня подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы», - написал Александр Козловский и уточнил, что это уже его третья избирательная кампания в ГД. 

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области состоялся с 18 по 20 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026