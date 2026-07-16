Александр Козловский подал документы для выдвижения кандидатом на выборах в Госдуму

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу. Об этом он сообщил в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Сегодня подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы», - написал Александр Козловский и уточнил, что это уже его третья избирательная кампания в ГД.

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области состоялся с 18 по 20 сентября.