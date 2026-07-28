ЕР представила документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» представило в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

«Команда партии была сформирована вместе с жителями региона: она была определена по итогам предварительного партийного голосования», - уточнил секретарь регионального отделения, депутат Госдумы Александр Козловский в своем канале в Max.

Также сегодня документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва представило в облизбирком региональное отделение «Партии пенсионеров».

Для проверки документов у комиссий есть 10 календарных дней со дня приема. При отсутствии замечаний единые списки кандидатов будут зарегистрированы.

Помимо этого, как сообщили в региональном отделении партии «Яблоко», все 13 кандидатов по одномандатным округам также подали личные пакеты документов для выдвижения на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

«После проверки представленных материалов на предмет полноты и соответствия требованиям, территориальные избирательные комиссии перешли к приёму документов для регистрации — итоговое решение о ней должно быть принято не позднее 19 августа», - отметили в псковском «Яблоке».

Ранее документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в облизбирком представили региональные отделения ЛДПР и КПРФ.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области, Псковское региональное отделение партии «Яблоко»