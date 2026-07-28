ЕР представила документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» представило в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Также сегодня документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва представило в облизбирком региональное отделение «Партии пенсионеров».
Для проверки документов у комиссий есть 10 календарных дней со дня приема. При отсутствии замечаний единые списки кандидатов будут зарегистрированы.
Помимо этого, как сообщили в региональном отделении партии «Яблоко», все 13 кандидатов по одномандатным округам также подали личные пакеты документов для выдвижения на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.
Ранее документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в облизбирком представили региональные отделения ЛДПР и КПРФ.
Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.
Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области, Псковское региональное отделение партии «Яблоко»