Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
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Недаром и в завершившей свою работу Госдуме восьмого созыва большинство законов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса и поддержку армии, — позиции всех фракций были одинаковы, отметил Дмитрий Медведев, выступая перед молодёжью на четвёртом дне смены «Правда» форума «Территория смыслов».
Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения — против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил председатель «Единой России».
Западным странам не нравится, что Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.
«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», — указал он.
Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить, заявил Дмитрий Медведев.
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