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Медведев: Сохранить Россию можно только победой в СВО

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Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии. 

Фото: ER.RU

Недаром и в завершившей свою работу Госдуме восьмого созыва большинство законов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса и поддержку армии, — позиции всех фракций были одинаковы, отметил Дмитрий Медведев, выступая перед молодёжью на четвёртом дне смены «Правда» форума «Территория смыслов».

«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — подчеркнул он.

Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения — против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил председатель «Единой России».

«Мы живём в чрезвычайно сложное время. Количество санкций, введённых против Российской Федерации, запредельное. Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций — около трёх десятков тысяч введены. Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», — сказал он.

Западным странам не нравится, что Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.

«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», — указал он.

Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить, заявил Дмитрий Медведев.

«Я желаю вам, дорогие друзья, уважаемые молодые политики, уважаемые мои коллеги, интересных дискуссий, но и надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, чтобы подвести итоги выборов в Государственную Думу. Но самое главное — чтобы поздравить друг друга с победой, а она будет за нами!» — заключил председатель партии.
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Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

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