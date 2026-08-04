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«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

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«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России». Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на выборах депутатов Госдумы.

Фото здесь и далее: псковское отделение «Единой России»

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18-20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

«Для "Единой России" основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать всё происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий. По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернёт ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

Ранее Общественная палата Псковской области подписала соглашения о взаимодействии с политическими партиями для обеспечения прозрачности выборов. 

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