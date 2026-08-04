«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России». Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на выборах депутатов Госдумы.
Фото здесь и далее: псковское отделение «Единой России»
В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18-20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.
На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий. По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернёт ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.
Ранее Общественная палата Псковской области подписала соглашения о взаимодействии с политическими партиями для обеспечения прозрачности выборов.