 
Политика

Игоря Романова зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

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Секретаря регионального отделения партии «Новые люди» Игоря Романова зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 на заседании Избирательной комиссии Псковской области 5 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей. 

Напомним, также кандидатом в депутаты Госдумы зарегистрированы Александр Козловский («Единая Россия») и Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Дмитрий Михайлов (КПРФ). Помимо этого, документы на регистрацию кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы подали Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Евгений Васильев («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР). Также свою кандидатуру выдвигают Кирилл Сорокин («Зеленые»), Павел Бикташев («Родина»). 

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября. 

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