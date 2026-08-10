Более 14 тысяч человек в Псковской области уже подали заявление на ДЭГ

На текущий момент в регионе на дистанционное электронное голосование подано уже 14 153 заявления. Это 2,89% от численности избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, на территории Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания и дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам будет применяться ДЭГ — дистанционное электронное голосование.

Помимо этого, для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, также работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 638 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Проголосовать можно в любой удобный день — 18, 19 и 20 сентября.