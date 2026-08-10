«Яблоко» готовит встречный иск против партии «Родина», заявил Рыбаков

Партия «Яблоко» готовит встречный иск против партии «Родина» о защите деловой репутации, сообщил председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

В понедельник Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы.

«Мы готовим… Мы его обязательно подадим, иск о защите деловой репутации», - сказал Рыбаков после заседания Верховного суда.

Верховный суд России в понедельник рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», пишет РИА Новости. Как пояснял председатель «Родины» Алексей Журавлев, иск связан с финансированием партии из западных источников, нарушением законодательства о выборах.