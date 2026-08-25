Суд отменил регистрацию списка кандидатов псковского «Яблока» на выборы в Заксобрание

Региональное отделение партии «Родина» через суд добилось отмены регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от партии «Яблоко», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского областного суда.

Список кандидатов в Заксобрание от «Яблока» был зарегистрирован 14 августа. В суде представитель партии настаивал, что непредоставление оттиска печати в доверенности уполномоченного лица по финансовым вопросам является незначительным нарушением, однако суд встал на сторону «Родины». Постановление Избирательной комиссии Псковской области о регистрации единого списка кандидатов от регионального отделения партии «Яблоко» признано незаконным и отменено.

Региональное отделение «Яблоко» намерено обжаловать это решение.

Напомним, в общеобластную часть списка псковского «Яблока» входят: глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей», президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков, руководитель аппарата депутата Заксобрания Псковской области Артура Гайдука, менеджер Яна Иванова, капитан первого ранга запаса ВМФ, агроном Евгений Васильев, историк и педагог Татьяна Пасман, врач скорой помощи Вера Реброва.

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

На неделе региональное отделение партии «Яблоко» в свою очередь направило в областной суд встречный иск с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутого региональным отделением партии «Родина». Судебное заседание назначено на 15.30 27 августа.