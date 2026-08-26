В Псковской области подано более 30 тысяч заявок для участия в ДЭГ

В регионе уже подано более 30 тысяч заявок для участия в дистанционном электронном голосовании 18-20 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии поделился, что на данный момент главная задача Избирательной комиссии Псковской области – проинформировать всех о предстоящем 18, 19 и 20 сентября голосовании, поэтому с 20 августа по области начался подомовой и поквартирный обход избирателей:
В этом году представители облизбиркома совершают поквартирный обход с программным обеспечением, куда заносят данные, которые оставляют избиратели: каким способом они хотят проголосовать, где им удобно будет сделать выбор: на избирательном участке, дома или через дистанционное электронное голосование.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.
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