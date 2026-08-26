В Псковской области подано более 30 тысяч заявок для участия в ДЭГ

В регионе уже подано более 30 тысяч заявок для участия в дистанционном электронном голосовании 18-20 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На данный момент уже подано более 30 тысяч заявлений на ДЭГ. С 2022 года избиратели полюбили данный способ голосования в том числе из-за удобства, и сейчас многие стараются проголосовать именно таким образом», — сказал Игорь Сопов.

Гость студии поделился, что на данный момент главная задача Избирательной комиссии Псковской области – проинформировать всех о предстоящем 18, 19 и 20 сентября голосовании, поэтому с 20 августа по области начался подомовой и поквартирный обход избирателей:

«Мы приходим к нашим избирателям, рассказываем, оставляем им буклеты-приглашения на выборы и объясняем, какие есть способы голосования. Также оставляем свои реквизиты, чтобы все наши избиратели смогли узнать о способах голосования и использовали все свои возможности, чтобы принять участие в голосовании. Данная форма дополнительного информирования зачастую дает дополнительные 3-5% явки. Это минимум на муниципальных кампаниях. На федеральной кампании еще больше. Впервые такое большое информирование было проведено в 2024 году перед выборами президента Российской Федерации».

В этом году представители облизбиркома совершают поквартирный обход с программным обеспечением, куда заносят данные, которые оставляют избиратели: каким способом они хотят проголосовать, где им удобно будет сделать выбор: на избирательном участке, дома или через дистанционное электронное голосование.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.