 
Политика

«Мы готовы к любым неожиданностям»: Игорь Сопов о попытках сорвать выборы

5

Избирательная система Российской Федерации настолько совершенна, что позволяет проводить свободные и открытые выборы в любых условиях, поделился мнением председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению гостя студии, перед врагами России стоит задача не только дестабилизировать, но и сорвать выборы 2026 года: «Об этом говорил в том числе президент Владимир Путин, что наши враги хотят представить наши выборы нелегитимными. Но избирательная система Российской Федерации адаптивна. Она настолько совершенна, что мы можем проводить свободные, по-настоящему демократичные, открытые и гласные выборы в любых условиях».

Также Игорь Сопов отметил, что власть должна меняться легитимно в тот момент, когда наступает срок ее ротации: «Это очень важно для любого государства. Другие государства этим пренебрегают, прикрываясь различными отговорками».

Председатель облизбиркома поделился, что на данный момент уже был зафиксирован ряд попыток вмешательства в работу избирательных комиссий и системы: «В частности, объявляются всевозможные акции, которые собираются проводить в дни голосования: порча бюллетеней, в том числе и путем поджогов, распространение деструктивной, недостоверной информации о работе избирательных комиссий, попытки разослать всевозможные ложные сообщения о минировании, а также проведение протестных акций на избирательных участках. Об этом заявлял Запад, и уже инструкции рассылаются».

Однако, несмотря на все попытки вражески настроенных лиц сорвать выборы в России, Игорь Сопов убежден, что избирательная система готова к любым вызовам. «Мы знаем, что готовы, потому что готовились к этому. Мы прекрасно понимаем, как это будет проходить, потому что не первый раз это делаем. Поэтому нам прекрасно известно, что и как работает, и данная информация доведена до наших членов избирательных комиссий. Они готовы к полноценной, качественной работе и к любым неожиданностям», — заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.

Ранее ПЛН объявляла о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы осуществляем медиаконтроль, оцениваем по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживаем проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026