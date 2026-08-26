«Мы готовы к любым неожиданностям»: Игорь Сопов о попытках сорвать выборы

Избирательная система Российской Федерации настолько совершенна, что позволяет проводить свободные и открытые выборы в любых условиях, поделился мнением председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению гостя студии, перед врагами России стоит задача не только дестабилизировать, но и сорвать выборы 2026 года: «Об этом говорил в том числе президент Владимир Путин, что наши враги хотят представить наши выборы нелегитимными. Но избирательная система Российской Федерации адаптивна. Она настолько совершенна, что мы можем проводить свободные, по-настоящему демократичные, открытые и гласные выборы в любых условиях».

Также Игорь Сопов отметил, что власть должна меняться легитимно в тот момент, когда наступает срок ее ротации: «Это очень важно для любого государства. Другие государства этим пренебрегают, прикрываясь различными отговорками».

Председатель облизбиркома поделился, что на данный момент уже был зафиксирован ряд попыток вмешательства в работу избирательных комиссий и системы: «В частности, объявляются всевозможные акции, которые собираются проводить в дни голосования: порча бюллетеней, в том числе и путем поджогов, распространение деструктивной, недостоверной информации о работе избирательных комиссий, попытки разослать всевозможные ложные сообщения о минировании, а также проведение протестных акций на избирательных участках. Об этом заявлял Запад, и уже инструкции рассылаются».

Однако, несмотря на все попытки вражески настроенных лиц сорвать выборы в России, Игорь Сопов убежден, что избирательная система готова к любым вызовам. «Мы знаем, что готовы, потому что готовились к этому. Мы прекрасно понимаем, как это будет проходить, потому что не первый раз это делаем. Поэтому нам прекрасно известно, что и как работает, и данная информация доведена до наших членов избирательных комиссий. Они готовы к полноценной, качественной работе и к любым неожиданностям», — заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.

Ранее ПЛН объявляла о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы осуществляем медиаконтроль, оцениваем по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживаем проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.