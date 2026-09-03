«Нас хоронили как партию одного человека»: Сергей Леонов о том, как ЛДПР идет на выборы без Владимира Жириновского

ЛДПР, несмотря на первые парламентские выборы без бессменного лидера Владимира Жириновского, наращивает темпы в предвыборной кампании. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал депутат Государственной Думы Сергей Леонов.

«Это первые выборы в Государственную Думу без нашего основателя Владимира Жириновского. Для нас это ответственный экзамен. Его не стало четыре года назад и, безусловно, партия прошла большой путь от того, что нас хоронили как партию, до того, что ЛДПР не будет, потому что это партия одного человека. Партией одного человека нас еще при жизни Владимира Вольфовича называли. А в целом просто хоронили, но неправильно делали, потому что нас похоронить очень сложно, поторопились», – сказал Сергей Леонов.

Гость студии добавил, что партия продолжает набирать актив – за последние годы число членов увеличилось на несколько сотен тысяч человек.

«Владимир Вольфович говорил при жизни: "Я умру, но все равно вам буду помогать". И мы с его помощью до сих пор работаем на благо наших избирателей, собираем актив, укрепляем его. Это происходит по всей территории Российской Федерации. К нам приходят люди, которые раньше не голосовали за ЛДПР и не занимались общественной деятельностью, но с учетом нашей несбавляемой активности, а может быть, даже нарастающей, мы привлекаем в свои ряды больше людей. За последние несколько лет партия на несколько сотен тысяч человек увеличилась. Ни о какой смерти или болезни мы не думаем. Тем более комитет по охране здоровья сейчас в руках партии ЛДПР в Государственной Думе. Нам не стыдно перед избирателями и отчитываться, и рассказывать о том, чем мы занимались, за что мы боролись, чего мы достигли», – высказал свое мнение Сергей Леонов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и в Законодательное Собрания Псковской области состоится с 18 по 20 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»