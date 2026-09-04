Двух кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области от КПРФ хотят снять через суд

Двух кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ могут снять через суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд поступили два административных иска Избирательной комиссии Псковской области в отношении областного отделения КПРФ и выдвинутых кандидатов в депутаты Кутелева и Акимовой об отмене их регистрации в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Судебные заседания по данным административным делам назначили на 8 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.