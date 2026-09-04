 
Политика

Двух кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области от КПРФ хотят снять через суд

0

Двух кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ могут снять через суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд поступили два административных иска Избирательной комиссии Псковской области в отношении областного отделения КПРФ и выдвинутых кандидатов в депутаты Кутелева и Акимовой об отмене их регистрации в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Судебные заседания по данным административным делам назначили на 8 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Выборы-2026

Двух кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области от КПРФ хотят снять через суд

Суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от «Родины» в псковский ЗакС

Опрос ПЛН-ТВ: Что псковичи знают о проекте «ИнформУИК»?
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026