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За что ценят ЛДПР, спросили у псковичей

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Во время Всероссийского митинга в поддержку российских семей, который прошел в Пскове на выходных, активисты ЛДПР решили узнать у участников, почему они доверяют партии.

Видео: Псковское региональное отделение ЛДПР

«Я выбираю ЛДПР, потому что это партия реальных дел, партия настоящих профессионалов и партия, которая поддерживает простых людей», — заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков. 

Его поддержали и другие активисты, озвучив ряд аргументов в пользу партии. Среди них - инициатива о снижении ипотечной ставки до 3%, а также защита национальных интересов России.

Напомним, 5 сентября на Четырёх углах в Пскове региональное отделение ЛДПР организовало сбор подписей за реальную поддержку семей в рамках подписной кампании «Миллион подписей для президента». Участники мероприятия могли не только подписать коллективное обращение к президенту России, но и встретиться с депутатами и кандидатами от ЛДПР; передать свою жалобу или предложение или получить консультацию. 

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

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Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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