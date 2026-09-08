Петербуржцы смогут проголосовать на выборах в Заксобрание в Псковской области 

На территории Псковской области будет образовано 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Петербуржцы, которые в период выборов будут находиться в Псковской области, смогут проголосовать за своих кандидатов и политические партии на специально образованных участках.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

Начиная с 10 сентября, можно узнать подробную информацию о голосовании, позвонив по информационно-справочному телефону Псковской области — 8 (900) 991-41-13.

Адреса избирательных участков — в карточках выше.