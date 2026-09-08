Депутата из Локни исключат из списка КПРФ на выборы в региональный парламент

Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в составе единого списка от КПРФ Валентины Акимовой, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: сайт администрации Локнянского муниципального округа

Рассмотрено административное дело по иску Избирательной комиссии Псковской области к обкому КПРФ и выдвинутому кандидату в депутаты. Основанием для обращения в суд с данным иском послужило выявление избирательной комиссией факта наличия у кандидата иностранных финансовых инструментов, мер по отчуждению которых кандидат не предпринял и о наличии которых не уведомил избирательную комиссию.

Валентина Акимова возглавляла региональную группу №11 на выборах в местный парламент. Судя по данным ГАС «Выборы», ей 65 лет. В сведениях о себе кандидат указала, что является депутатом Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва и находится на пенсии. Проживает в поселке Локня.

Ранее из списка КПРФ в Заксобрание Псковской области исключили студента Александра Кутелева.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.