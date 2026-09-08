Псковичи смогут протестировать систему ДЭГ перед выборами

С 08:00 9 сентября до 20:00 10 сентября у участников дистанционного электронного голосования появится возможность протестировать систему в преддверии реальных выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Протестировать систему перед днями голосования можно только тем, у кого уже подано заявление на ДЭГ и получен статус «Учтено».

Участники получат тестовые электронные бюллетени с обезличенными данными о кандидатах и партиях по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области. Проголосовать можно только один раз.

«Это полноценная тренировка, которая поможет уверенно чувствовать себя в день голосования», - пояснили в облизбиркоме.

Для того, чтобы принять участие, следует перейти на Портал дистанционного электронного голосования ЦИК России и авторизироваться через «Госуслуги».

Напомним, заявление на участие в ДЭГ можно подать до 24:00 14 сентября на портале «Госулуги».

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.