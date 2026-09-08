Суд отказался восстановить список кандидатов от «Яблока» на выборах в псковский ЗакС

Суд отказался восстановить список кандидатов от «Яблока» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Постановлением коллегии судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции решение Псковского областного суда от 25 августа об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в региональный парламент оставлено без изменений.

Апелляционное постановление будет обжаловано, добавили в отделении.

Напомним, список был снят по иску регионального отделения партии «Родина». Поводом для снятия стало отсутствие оттиска печати в первом варианте доверенности на финансового уполномоченного из пакета документов на выдвижение списка «Яблока».

Ранее по иску партии «Родина» сняли федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.