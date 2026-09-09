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Предвыборные дебаты на «ПЛН FM»: С чем партии идут на сентябрьские выборы?

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Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам.

В преддверии сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области за «разделочным» столом «Политкухни» пройдут дебаты. В них примут участие:

  • Антон Минаков, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР
  • Наталья Тудакова, председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области
  • Павел Бикташев, председатель регионального отделения партии «Родина»
  • Михаил Иванов, председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области
  • Дмитрий Михайлов, секретарь Псковского обкома КПРФ. 

Участники дебатов расскажут, с чем их партии пойдут на выборы и на какой результат рассчитывают, а также выскажут мнение по поводу того, есть ли в Псковской области борьба за власть и как завоевать голоса протестного электората. В качестве модератора дискуссии по традиции выступит главный политический шеф «Политкухни» Александр Савенко.

Начало дебатов — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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