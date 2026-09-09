Битвы на всех фронтах

Кампания по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области вступила в свою финальную стадию. За считанные дни до начала трехдневного голосования 18-20 сентября партии и кандидаты скрещивают копья, стреляют из всех орудий, применяют военные хитрости и готовят решительные атаки по всем фронтам. Этой актуальной теме посвящена сегодняшняя публикация в рамках проекта «Политкухня».

Юридический фронт

Отличительной чертой избирательной кампании 2026 года стало то, что одним из главных фронтов является судебное поприще. Еще в августе здесь появились первые потери, среди выбывших кандидаты от оппозиции — прежде всего от «Яблока» и КПРФ, в том числе действующие депутаты и экс-руководители муниципальных образований.

Наиболее серьезно пострадала партия «Яблоко». Списки кандидатов от старейшей демократической партии России сняты по иску «Родины» как на выборах в федеральном центре, так и в нашем регионе. В свою очередь «Яблоко» в Псковской области попыталось нанести ответный удар, но безрезультатно: добиться отмены регистрации кандидатов от «Родины» не смогло.

Помимо целых списков, по решению судов с дистанции снимаются и отдельные кандидаты. Самый свежий пример — отмена регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ, экс-главы Локнянского района Валентины Акимовой. Ранее была отменена регистрация кандидата в региональные парламентарии, депутата Псковской городской Думы от «Яблока» Татьяны Пасман и ряда других претендентов. В каждом случае основания для снятия разные, но все они являются следствием жесткого избирательного законодательства.

В нынешних условиях электоральные юристы становятся едва ли не главными участниками выборов.

Федеральный законодатель создал такие правила игры, в которых очень сложно разобраться и можно легко попасть под маховик. Если в былые годы суды, как правило, старались не снимать партии и кандидатов с выборов, шли им навстречу и факты отмены регистрации были весьма редки (в прежние годы суды часто восстанавливали кандидатов после того, как те были сняты избирательной комиссией), то теперь снять могут, образно говоря, из-за неправильно поставленной запятой. Жертвами становятся преимущественно представители оппозиции. К системным партиям отношение более лояльное, однако, несмотря на это, под угрозой едва ли не все. Поэтому во многих партиях старались подходить к оформлению документов при выдвижении и регистрации кандидатов особенно тщательно, а сейчас агитационно-пропагандистские материалы рассматриваются чуть ли не под микроскопом.

Как выражаются лидеры региональных отделений оппозиционных партий, участие в выборах теперь напоминает ходьбу по минному полю.

Что касается яблочников, то они стали жертвой тотальной кампании по выдавливанию партии из легального политического поля. Мы неоднократно отмечали, что для команды Михаила Ведерникова «Яблоко» - персона нон грата в системе власти. В настоящее время с учетом общефедеральных трендов давние планы по ликвидации представительства яблочников в региональном парламенте могут осуществиться (напомним, в областном Собрании «Яблоко» представлено с 2011 года).

В этой связи следует сказать, что оппозиция должна понимать: ей нужно не то, что просто перестраховываться и исходить из принципа «семь раз отмерь - один раз отрежь», а необходимо готовить документы, чтобы у оппонентов не было никаких оснований для двойного трактования чего-либо и возможностей для снятия кандидатов.

Когда яблочники шли на выборы, должны были понимать, что с ними будут вести жесткую борьбу.

При этом некоторые наши оппозиционеры по-прежнему продолжают думать, что с ними будут играть в какие-то предвыборные игры, противодействовать в белых перчатках и соблюдать правила джентльменской фейр-плей. Нет: на войне как на войне, на выборах идет борьба не на жизнь, а на политическую смерть, и очевидно, что никто никому подыгрывать не собирается - более того, все только и ждут подходящего случая, чтобы выбить оппонентов.

Агитационный фронт

Те, кто успешно преодолел этап регистрации, выдержал юридический бой и дошел до основной части кампании, оказались на следующей стадии, где идут битвы с использованием агитационно-пропагандистских орудий. И здесь важны два показателя - качественный и количественный.

С количественными всё достаточно просто. У кого больше ресурсов, в том числе финансовых, у того больше и агитационно-пропагандистских материалов.

Задача перед всеми стоит примерно одна и та же — привлечь внимание, заявить или напомнить о себе, сагитировать избирателя. И для этого используются все возможности — будь то билборды и сити-форматы, газеты, брошюры, буклеты, листовки, плакаты и т.д.

По количеству АПМ лидирует «Единая Россия». За последние недели избирателю по всей области тысячу раз напомнили, что ЕР — партия президента, на уровне региона — это команда губернатора, все вместе они реализуют народную программу и намерены делать это дальше — уже в обновленном составе: наряду с хорошо знакомыми лицами (губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин, депутат Псковской гордумы Антон Мороз, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания) мы видим в агитматериалах и дебютантов, среди которых преобладают представители социальной сферы и ветераны СВО.

Следом по количеству АПМ, по мнению наблюдателей, идет «Справедливая Россия» (руководитель регионального отделения — депутат Заксобрания Наталья Тудакова), не первый месяц выпускающая в Псковской области печатные материалы и очевидно не стесненная в средствах. Объяснение этому видим в участии в парламентской кампании ресурсного кандидата — депутата Госдумы Алексея Чепы, баллотирующегося в территориальной группе, в которую входит и Псковская область. Напомним, что в последние годы при прежнем руководстве эсеры в Псковской области были весьма ограничены в АПМ на выборах, а в этот раз очевидны перемены.

Эту условную тройку партий, агитация которых наиболее заметна, замыкает ЛДПР. Наряду с билбордами, на которых избирателя призывают поддержать партию и спасти Россию, жители области видят и регулярные десанты либерал-демократов во главе с региональным координатором, депутатом областного Заксобрания Антоном Минаковым. (отметим, что все три партии активно проводят уличные пикеры с раздачей печатных АПМ, при этом разносят их по почтовым ящикам).

В ходе таких вылазок в районы партийные активисты раздают печатный АПМ, прежде всего — присланный из Москвы. Заметно меньше агитматериалов у «Новых людей», тут тоже преобладают выпущенные в федеральном центре агитки, а собственно местного АПМ, выпущенного региональным отделением во главе с Игорем Романовым, фактически нет. Причина, видимо, в том, что в отличие от других партий, которые ведут самостоятельные кампании при поддержке федерального руководства, псковские «Новые люди» фактически отстранены от проведения избирательной кампании.

Совсем плохо по части АПМ у псковских КПРФ и других партий («Родина», Партия патриотов, «Коммунисты России»). Если относительно возможностей непарламентских объединений всё понятно и объяснимо отсутствием финансов, то почему так мало агитации у КПРФ и куда девает деньги находящаяся на госфинансировании «партия №2», в рядах которой на федеральном уровне, кстати, немало состоятельных бизнесменов, не понятно. Вроде бы и возможности есть, но до выборов деньги каждый раз не доходят и кампании у коммунистов - слезы из глаз. Предположение о том, что включение на вторую позицию в списке КПРФ на выборах в ЗакСобрание неизвестного в регионе столичного бизнесмена Степана Белова может позитивно отразиться на финансовых возможностях не оправдалось. Ни сам кандидат, ни обилие АПМ так и не появились. В результате в публичной плоскости перед выборами более-менее заметны первый секретарь обкома Петр Алексеенко и второй секретарь Дмитрий Михайлов, остальных кандидатов от КПРФ не видно и не слышно. От второй политической партии мы ожидаем большего, пишем об этом с 2016 года, но воз и ныне там. Кампании — всё более блеклые.

К сказанному добавлю, что согласно последним из опубликованных избиркомом данных, большинство региональных отделений партий представили отчеты, в которых суммы поступления и расходования денежных средств за второй квартал 2026 года равны нулю. Получали и расходовали средства только шесть партий, представленные в областном Заксобрании, но и здесь в основном суммы не поражают воображение. Например, поступления в региональное отделение партии «Новые люди» составило 180 тысяч рублей, ЛДПР — 641 тысячу, «Справедливой России» - 785 тысяч рублей. Суммами на уровне миллионов рублей оперировали только «Единая Россия», КПРФ и «Яблоко». Если у кого-то были иллюзии, что во время агитационного периода на реготделения из федерального центра прольется золотой дождь, то в большинстве случаев надежды на это не оправдались. Больших денег на выборы московское партийное руководство не дает, самостоятельности местным не предоставляет, а своими силами привлечь на выборы спонсоров и значительные средства региональные отделения не способны. Представители псковского бизнеса стараются держаться подальше от политики, тем более от оппозиционных партий.

Что касается качественных показателей, то здесь важно отметить следующее: введенные властями ограничения и запреты, касающиеся форм ведения агитации и выпуска агитационно-пропагандистских материалов, привели к тому, что предвыборная пропаганда стала очень однообразной. Абсолютное большинство АПМ похоже друг на друга, некреативно, шаблонно и достаточно примитивно. Отчасти этим можно объяснить тот факт, что нигде — ни в СМИ, ни соцсетях, ни в