«Дневной дозор»: Не пора ли пересмотреть избирательное законодательство?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Не пора ли пересмотреть избирательное законодательство, которое сегодня дает поле для бесконечных тяжб и судебных разбирательств, чтобы выборы были выборами, а не битвой электоральных юристов с электоральными киллерами?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Псковской области продолжаются судебные процессы, связанные со снятием списка кандидатов партии «Яблоко» с выборов в нашем регионе. «Яблочники» не остались в долгу и подали свои иски, пытаясь отменить регистрацию кандидатов от реготделения партии «Родина». Впрочем, безуспешно. Напомним, именно «родинцы» в большинстве субъектов Федерации являются инициаторами судебных процессов по снятию кандидатов «Яблока» с выборов. Однако истцами являются самые различные партии: ЛДПР, «Коммунисты России» и другие. Судебные разбирательства стали массовым явлением в период избирательной кампании, практически во всех регионах среди снятых по тем или иным причинам с выборной дистанции есть представители разных партий.

Поэтому пока избиратели наблюдают не конкуренцию политических агитаторов, программ и идей, а битву юристов. Предвыборный процесс вместо идеологического противостояния превратился в бесконечную юридическую казуистику. По сути, главной предвыборной задачей стала регистрация списков кандидатов партии так, чтобы ее не сняли с выборов. И наоборот, как сделать так, чтобы снять других. Впрочем, зарегистрировать партию на выборах, по словам участников процесса, это половина дела. Не менее сложная задача — провести агитацию. Сегодня агитационно-пропагандистские материалы крайне сложно создать, чтобы они были информативными и наглядными, с одной стороны, и не нарушали многочисленные запреты законодательства, с другой.

Многие помнят, что в 1990-2000-х годах снять участника с выборов было крайне сложно, зачастую даже если это происходило, то таких кандидатов впоследствии восстанавливали.

Сегодня же некоторые участники выборного процесса сетуют на то, что действующее гиперусложненное за последние годы избирательное законодательство позволяет при желании снять с выборов любого, потому что запретительных норм стало по ощущениям больше, чем разрешительных. Неудивительно, что у общественников, политиков и избирателей возникает резонный вопрос: не пора ли пересмотреть избирательное законодательство, которое сегодня дает поле для бесконечных тяжб и судебных разбирательств? Чтобы выборы были выборами, а не битвой электоральных юристов с электоральными киллерами? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов уверен, что все судебные разбирательства проходят только в тех случаях, когда партия не сумела правильно подготовить документацию.

«По поводу вашего тезиса о том, что избирательное законодательство усложнилось, скажу, что он в корне неверен. Все, кто говорит, что законодательство усложняется, — это, как правило, люди, которые не готовятся к избирательным кампаниям. Сроки избирательных кампаний в Российской Федерации определены четко. Федеральные кампании проводятся в третью неделю сентября, как это будет в этом году — 18, 19 и 20 сентября. Региональные кампании проводятся во вторую неделю сентября. Каждый год проводятся выборные кампании. О том, что выборы будут проходить на той или иной территории, все кандидаты, политические партии и тем более избирательные комиссии знают заранее, фактически за год. Если в течение этого времени кандидаты и политические партии не готовят документы, не работают с кандидатами, не устраняют свои ошибки, финансовые хвосты, которые находятся в иностранных банках, и приносят нам фальшивые дипломы об образовании, то это уже их ответственность. Остальные кандидаты сдают документы правильно и четко. Законодательство ни в коем случае не ухудшает положение кандидатов, а, наоборот, дает им возможность тщательно подготовить и проверить свои документы. Для этого времени вполне достаточно. Затем вся информация проверяется через специальные службы и ведомства, которые отвечают за сведения об образовании, финансовые отчеты, гражданство и наличие судимости. Мы получаем и собираем все необходимые справки. Суды возникают только в том случае, если та или иная партия не подготовила документы должным образом. Вот это самое главное. Поэтому доводы о том, что ситуация ухудшается и правила усложняются, в корне неверны».

Удалить из избирательного законодательства дублирующие друг друга действия предлагает экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области, заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель реготделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов. Он также задумывается над тем, что если партии постоянно подают иски друг на друга, то, может, стоит дойти до простого решения и проводить дуэли между кандидатами.

«Как говорится, великое всегда просто, но не в данном конкретном случае. Я 25 лет отработал в следственных органах, и, когда пришел работать в избирательную комиссию и почитал законодательство, понял, что ничего не понял. Там, естественно, нужно разбираться: разные понятия, разные стадии избирательного процесса. Сегодня это не так легко и просто. Вопрос о том, что подают иски друг другу, — тут дело такое. Вопрос в другом: некоторые нормы из избирательного законодательства, на мой взгляд, можно убрать. Раньше за неточности в сведениях об имуществе снимали с выборов. Того же Александра Руцкого, бывшего вице-президента Российской Федерации, сняли из-за старого автомобиля. Сейчас это отменили, и слава Богу. Тем более что даже банки могут представить неточные данные. Во-вторых, кандидаты собирают в банках данные о наличии счетов. После этого контрольная служба избирательной комиссии проверяет те же самые данные. Честность кого мы проверяем? Кандидата? Он принес эти данные — и их снова запрашивают. Зачем? Если финансовая служба может проверить это самостоятельно, зачем людей гонять за справками? То же самое касается справок за прошлый год об имуществе или сведений на 1 июня текущего года проведения выборов. Вопросы о судимости тоже можно решить проще: предупредили кандидата, что он должен указать наличие судимости, он указал неправильно — проверили, сняли. Справки о судимости, как МВД сообщает, могут запрашиваться до 30 дней. Но по ускоренному варианту, по запросу организующей выборы комиссии, тоже проводится проверка. Опять получается дублирование. Вы понимаете, в чем дело? Нужно обозначить круг вопросов, которые абсолютно точно должен предоставлять сам кандидат, выдвинувший свою кандидатуру. А вопросы, которые другие органы могут проверить самостоятельно и которые потом все равно дополнительно проверяются, — это уже другое. Что касается исков друг к другу, то можно ведь дойти до абсурда. Давайте тогда вообще выборы не проводить: провели дуэли, раздали оружие, перестреляли друг друга — кто жив остался, тот и депутат. И все будет нормально».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания Петр Алексеенко напомнил, что партия уже давно разработала проект Избирательного кодекса, в котором говорится о возвращении однодневного голосования и упрощении процедуры подачи документов. Сегодняшнюю избирательную кампанию он назвал соревнованиями юристов.

«У нас есть проект Избирательного кодекса, который КПРФ внесла в Государственную Думу уже два года назад. В нем все четко и ясно аргументировано: проводить выборы в один день весной, использовать бумажные бюллетени, упростить формы многочисленных документов, которые необходимо собирать. Не все поэтому хотят быть кандидатами в депутаты, потому что необходимо собрать столько документов, как будто ты собираешься уехать за границу или вообще улететь в космос. Поэтому, конечно, все это надо упрощать. Решение должен принимать избиратель, я так считаю. Он сам разберется. Пять-шесть лет назад была одна обстановка в стране, действовали другие законы, и люди высказывали свое мнение — и все было нормально. Прошло совсем немного времени, и вдруг начинают вспоминать: кто-то где-то что-то написал, кому-то что-то сказал. Это не дело, конечно. Тем более когда избирательная комиссия уже приняла документы, все вроде бы нормально, и вдруг кто-то подает в суд, что-то где-то нашел — и уже суд решает. А решать должен народ. Это же выборы, а не соревнование. У одних политических партий и объединений есть хорошие юристы, у других их нет. И получается уже соревнование между юристами: кто кого переплюнет».

Минным полем назвал нынешнюю избирательную кампанию депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков. Он с грустью вспоминает былые времена, когда партии нанимали политтехнологов для разработки политических стратегий, а не юристов.

«Безусловно, я считаю, что с избирательным законодательством — как с Избирательным кодексом Псковской области, так и с федеральным законодательством — необходимо что-то делать. Мы видим, во что сейчас превращаются выборы. Если я с ностальгией вспоминаю избирательные кампании 10, 15, 20-летней давности, когда кандидаты в депутаты нанимали политтехнологов, продумывали стратегию предвыборной кампании, придумывали методы агитации, то, к сожалению, в наши дни я вынужден констатировать, что мы в большей степени нанимаем не политтехнологов, а адвокатов и юристов. Нынешняя избирательная кампания напоминает мне скорее хождение по минному полю: шаг вправо, шаг влево — и ты больше не кандидат. Я считаю, что ситуация уже доходит до абсурда. И если мы не остановим эту тенденцию, то мне уже будет очень тяжело представить, какой будет следующая избирательная кампания».

За упрощение избирательного законодательства выступает и депутат Законодательного Собрания Псковской области, руководитель реготделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он считает, что законодательство должно позволять участвовать в выборах всем желающим без создания искусственных помех.

«Оно требует изменений в сторону упрощения. Оно должно быть максимально простым и позволять всем, кто хочет участвовать в выборах, делать это без искусственных препон».

Председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев назвал вопрос об упрощении избирательного законодательства примитивным и очевидным.

«Это очень примитивный вопрос, и ответ на него будет таким же примитивным. Вы хотите, чтобы было ясно и ярко светило Солнце? Конечно, хочу. Вы хотите, чтобы не было дождя? Да, хочу. Вот и весь мой комментарий. Конечно, все это объективно».

По мнению политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, избирательное законодательство усложнено для того, чтобы в выборах участвовали заранее сформированные команды, способные оплачивать юристов. Он считает, что это долгосрочная задача властей по формированию постоянно действующего системного пула политических институтов, участвующих в выборах.

«Посмотрите, у нас действительно законодательство, во-первых, сильно перегружено и усложнено, его можно было бы упростить. С другой стороны, законодательство меняется от избирательного цикла к избирательному циклу, и, соответственно, не все юристы успевают уследить за его актуальностью. С одной стороны, его действительно можно упростить, и тогда было бы меньше сложностей. С другой стороны, на мой взгляд, оно усложнено специально, чтобы в выборах участвовали заранее подготовленные, сформированные команды, имеющие возможность отслеживать все нюансы законодательства, заранее готовить документы, оплачивать работу юристов и представлять на выборах уже сформированных электоральных экспертов. То есть заранее подготовленные команды, которые могут и правильно оформить документы, и, если необходимо, работать с оппонентами, отстаивать свою правоту. Чтобы просто так зайти в избирательную кампанию любой желающий уже не мог. Это долгосрочная задача, которая решается в стране, — формирование постоянно действующего системного пула партий и институтов, участвующих в выборных процессах. Чтобы не от выборов к выборам люди собирались, объединялись, быстро кого-то избирали и расходились, а чтобы система была долгосрочной, с ответственностью за результат не только здесь и сейчас, но и на перспективу, с определенным прошлым и бэкграундом, на который можно ориентироваться. Если сохранять такой подход к формированию политического пространства, то усложненность избирательного законодательства — это один из элементов реализуемой политической технологии. Если это так, то вряд ли что-то будут менять, да и не стоит. Но еще раз: то, что законодательство усложнено и постоянно меняется, а люди не всегда успевают за этим уследить, — это факт. Возможно, в какой-то части имеет смысл его скорректировать».

Большинство опрошенных спикеров считает, что избирательное законодательство стоит упрощать. По их мнению, выборы не должны превращаться в битву юристов. Некоторые опрошенные собеседники говорят о необходимости убирать из законодательства дублирующие друг друга нормы, другие призывают к возвращению к однодневному голосованию и правилам прошлых десятилетий. А выступившие против изменения законодательства уверяют, что дело далеко не в сложности, а в том, как партии подходят к сбору и подаче документов.

Александра Мошина