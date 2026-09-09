Как привлечь протестный электорат, обсудили участники предвыборных дебатов на «ПЛН FM»

Как привлечь протестный электорат, обсудили участники предвыборных дебатов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению секретаря Псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова, нужно убрать цензуру и победить равнодушие. В беседах с людьми коммунисты фиксируют массовое разочарование — люди не верят обещаниям и видят жесткий разрыв между позитивным официальным телевидением и реальным ростом цен в магазинах. Стратегия партии строится на разъяснении: отказ от выборов бьет по будущему следующих поколений. Также в качестве ответа на протестный запрос КПРФ предлагает ограничить цензуру в СМИ и интернете, которые сейчас перегружены пропагандой.

Председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области Наталья Тудакова в свою очередь считает необходимым остановить износ сетей и проверить тарифы. По ее мнению, протест рождается там, где людей игнорируют. Спикер обратила внимание на критический износ псковских сетей (70–80%, местами до 100%) при ничтожных темпах ремонта, хотя деньги на модернизацию заложены в квитанции. В итоге плата за «однушку» достигает 6 тысяч рублей, а тарифы планируют поднять еще на 14–15%. На фоне пенсий в 16 тысяч рублей и мифической «средней зарплаты в 67 тысяч», которую большинство не видит, коммуналка становится неподъемной. Партия требует от чиновников на местах реального диалога, адресной помощи одиноким сельским пенсионерам и справедливых цен за подключение газа в деревнях.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков призвал не переводить стрелки и адресовать вопросы к власти. Главный посыл либерал-демократов к недовольным гражданам — «если вы отсиживаетесь дома и не идете голосовать, то потом не имеете морального права жаловаться». Антон Минаков жестко раскритиковал представителей «Единой России», которые полностью проигнорировали более десяти предвыборных дебатов за две недели. По мнению спикера, оппоненты уклоняются от эфиров, так как им неудобно отвечать за 30 лет нахождения у руля, критический износ ЖКХ и рост тарифов. Оппозиционные партии не должны оправдываться друг перед другом в пустой студии. Ранее ЛДПР уже перевела этот протест в легальное русло парламента, проведя жесткий «Парламентский час» по проблемам тарифов внутри Заксобрания Псковской области.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов считает, что нужно укротить коммерческий интерес управляющих компаний. Представитель партии подчеркнул, что уличные протесты неэффективны, а недовольство граждан нужно направлять в системное правовое русло. Он указал на корень проблем в жилом фонде: большинство УК работают как ООО, и чем меньше они делают для дома, тем выше их личная прибыль. Из-за слабого развития института собственников люди часто не могут заставить коммунальщиков выполнять обязательства. Именно поэтому «Новые люди» предложили премьер-министру РФ создать независимый институт ЖКХ-омбудсмена, который станет мощным государственным щитом для защиты прав жильцов и контроля обоснованности тарифов.

А председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев (партия «Родина») заявил, что пора вызывать монополии «на ковер» и рисковать. Спикер выступил против создания новых должностей, назвав идею с омбудсменами неэффективной, поскольку руководители крупных монополий вроде «Газпрома» их просто проигнорируют. По мнению Павла Бикташева, корни протеста псковичей лежат в тарифах, завязанных на газовые долги региона. Работа с таком электоратом требует от политиков смелости и риска. Парламентские партии, по словам лидера псковской «Родины», потеряли свой статус и им не хватает духа использовать прямые полномочия — вызывать руководство «Россетей», «Ростелекома» или корпораций на жесткий депутатский ковер.

Председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области Михаил Иванов же считает необходимым применить жесткую власть против растрат. Лидер отделения призвал прекратить бумажные уговоры коммунальщиков и задействовать всю жесткость надзорных органов. Михаил Иванов напомнил о данных Счетной палаты: более 100 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на сети ЖКХ, ушли в неизвестном направлении под молчание контролирующих ведомств. Протестные настроения угаснут тогда, когда государство «употребит власть» и наведет порядок в ценообразовании. Коммунальная сфера должна перестать быть прибыльным бизнесом монополий и стать прозрачным механизмом содержания жилого фонда.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сегодня за «разделочным» столом встретились руководители Псковских региональных отделений партий.